Convocan una concentración este lunes bajo el lema 'No más muertes para llegar a Europa'

Imagen de una anterior protesta





Varias asociaciones han convocado una concentración en Almería para este lunes bajo el lema 'No más muertes para llegar a Europa' porque "el Mediterráneo vuelve a convertirse en una tumba".



La asociación Almería Acoge, junto a otras entidades, ha explicado en una nota de prensa conjunta que la concentración tendrá lugar a las 20,00 horas del lunes, en la plaza del Educador.



Asimismo, en la concentración se mostrará el rechazado a los "reiterados naufragios que provocan tantas muertes para llegar a Europa" y se exigirá que los Gobiernos "abran vías seguras de migración" para las personas que "se ven forzadas a dejar sus casas y familias por causa de las guerras, el hambre y las injusticias".



Las asociaciones exigirán "que se hagan todos los esfuerzos necesarios para respetar la memoria de las víctimas, para identificarlas y comunicar la desgracia a sus familiares".



"La sociedad pierde sus valores fundamentales si no reaccione de forma más humana y las administraciones no pueden parecer, ni aparecer, como insensibles ante esta dramática situación", han concluido.

