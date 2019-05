CSIF cuenta con dos de los 13 delegados que conforman el órgano de representación de los trabajadores



Ayuntamiento de Roquetas de Mar

ROQUETAS DE MAR.- Comisiones Obreras y UGT no han ahorrado calificativos contra CSIF al conocer que este sindicato se "cuelga la medalla" de haber conseguido la consolidación de 83 trabajadores en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, lo cual consideran una acción "mezquina". CC OO y UGT recuerdan que CSIF sólo tiene dos delegados en un órgano con 13 representantes.

Nota de prensa

Las Secciones Sindicales de UGT y CC.OO. Del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, desmienten la publicación en prensa dónde el sindicato CSIF hace alarde de conseguir la consolidación de 83 trabajadores.

En dicha publicación se arroga la iniciativa en la consecución del proceso extraordinario de consolidación y estabilización llevado a cabo recientemente en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Desde UGT y CCOO queremos dejar claro que difícilmente puede llevar el peso de las negociaciones un sindicato con dos delegados en un órgano de representación con 13 componentes.

Difícilmente se puede llevar la iniciativa cuando sus dos representantes se desvincularon de dicho órgano hace más de dos años y su ausencia en las reuniones viene siendo regular. Difícilmente pueden conseguir nada cuando su preocupación está en la Junta de Personal, donde tienen la Presidencia y sus componentes gobiernan en coalición con los representantes de un sindicato sectorial. Por cierto este órgano de representación de los funcionarios no se reune desde que en el primer pleno se repartieron los cargos, eso sí es mérito de ellos.

Desde UGT y CCOO queremos señalar que la publicación de esta noticia por parte del sindicato CSIF es la acción más mezquina que nos hemos encontrado en todos los años de defensa de lo público y defensa de los compañeros y compañeras.

En vez de apuntarse un tanto podrían arrimar el hombro y defender los problemas comunes de los trabajadores y trabajadoras, que son bastantes y no centrarse en la defensa de colectivos sectoriales y determinados funcionarios de grupos altos. Podrían por una vez sumar y comportarse como lo que dicen ser, un sindicato de clase que trabaja por los derechos de los compañeros y compañeras.

Desde UGT y CCOO no vamos a permitir este intento de manipulación de la opinión pública y de las trabajadoras y trabajadores por conseguir cierta notoriedad que el trabajo sindical no les ha dado, porque NO LO HAN HECHO, y desde aquí señalamos que lo único que han conseguido es que se rompa la paz social de la que hemos disfrutado hasta ahora.