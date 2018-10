Condenan a empresa municipal de aguas de Níjar a pagar daños a un vehículo por una arqueta suelta

Audiencia Provincial de Almería





La empresa mixta de servicios municipales de aguas de Níjar (Almería) tendrá que indemnizar con 10.796,82 euros al propietario de una furgoneta que sufrió graves desperfectos después de impactar con una tapa de registro colocada en la calzada.



La Audiencia Provincial de Almería indica en su sentencia, consultada por Europa Press, que, si bien la arqueta se había soltado por el "hundimiento" de la calzada cuyo mantenimiento no es competencia de la concesionaria, el defecto "debió ser advertido en las revisiones rutinarias del persona adscrito a la empresa o de quienes imparten sus órdenes".



El tribunal de la Sección Primera considera que la soltura de la tapa de registro "no es un hecho súbito e imprevisible", sino que fue consecuencia "del paso de vehículos durante un periodo prolongado de tiempo, lo que provocó que quedara sin fijación".



"No hay duda", señala la resolución de que la concesionaria, participada por el Ayuntamiento y Aqualia, es "responsable del accidente y de los daños producidos en el vehículo" ya que también es su "obligación" velar por el buen estado de mantenimiento de la arqueta, "no solo del material en si, sino de su correcta sujeción al asfalto".



Así, concluye que, si el asfaltado de la calzada es "competencia exclusiva" del Ayuntamiento "al menos debió ponerlo en conocimiento de la corporación local para que procediera a su urgente reparación", por lo que "constituye una acción negligente" de la demandada.



El accidente se produjo en 2010 en la carretera de acceso al núcleo urbano de Los Nietos, proveniente de la carretera provincial AL 3108. El atestado reflejó que se podía ver una tapa de abastecimiento de agua, en la cual debido al mal asfaltado de la vía, había ido creando un hundimiento alrededor de dicha tapa, posiblemente provocando que al paso de los vehículos ésta cediese.



La arqueta se encontraba al revés y con su anclaje o anilla de sujeción partida, lo que provocó que se torciera el eje trasero y la punta del chasis, daños que afectan a la caja de cambio de velocidades y el embrague.

--EUROPA PRESS--