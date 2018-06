Condenado en Almería por intrusismo un hombre que ejercía de podólogo sin licencia que lo habilitara

Ciudad de la Justicia de Almería





El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha condenado a un hombre a cuatro meses de prisión por un delito de intrusismo profesional por haber ejercido como podólogo sin licencia ni título que lo habilitara para el desarrollo de esta labor, para la que además se anunciaba mediante carteles y a través de una aplicación.



La sentencia, declarada en firme tras la conformidad de las partes en juicio rápido y consultada por Europa Press, apunta que el acusado ejercía la profesión de podólogo con anterioridad a febrero de este año en una consulta de enfermería para "la que sí está autorizado", aunque carecía de título o licencia.



De esta forma, se anunciaba de forma pública mediante carteles en dicha consulta y en la aplicación Google Street View, según los hechos probados por los que ha sido condenado a cuatro meses de cárcel, al pago de las costas y al pago al Colegio de Podólogos de Andalucía, que ejerció la acusación particular en el caso, de 2.800 euros en concepto de daños morales.



No obstante, la titular del juzgado accedió a la suspensión de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años con la condición de que, durante ese tiempo, el acusado no volviera a delinquir.



El Colegio de Podólogos de Andalucía ha explicado que decidió interponer la querella contra el acusado por ejercer como profesional de la podología en Almería pese a que carecía de la titulación exigida y de licencia profesional.



Se trata de una de las cuatro sentencias favorables obtenidas en menos de un año en materia de intrusismo por el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, presidido por Jorge Barnés, y que se suma a las dos dictadas en la provincia de Sevilla y una en Málaga.



"La lucha contra el intrusismo y la ilegalidad en el ejercicio de la profesión es una de las prioridades de la Junta de Gobierno del Colegio de Podólogos de Andalucía", han indicado desde el ente, en el que actualmente tiene abiertos 40 procesos en juzgados de todas las provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza.



El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía se ha mostrado "satisfecho" con esta sentencia ya que persigue esta "práctica ilegal" de la profesión sanitaria de su competencia, que "no sólo perjudica a los profesionales titulados y colegiados sino también y sobre todo a la ciudadanía al poner en riesgo la salud de los pacientes".

