Condenado a un año de prisión por romperle a un hombre la nariz de un puñetazo en una discoteca

Audiencia Provincial de Almería





La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un año de prisión a un joven que rompió de un puñetazo la nariz a un hombre después de que ambos mantuvieran una discusión en una conocida discoteca de la capital almeriense, en la que además también le fracturó un par de dientes.



El acusado ha aceptado una pena de un año de prisión, que ha sido suspendida por un periodo de dos años con la condición de que durante ese tiempo no vuelva a delinquir, después de que reconociera los hechos y de que la Fiscalía modificara su escrito provisional de acusación por el que inicialmente pedía tres años de cárcel.



Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la acusación final del Ministerio Público, con la que se ha conformado el acusado, obedece a que la agresión no se produjo con un vaso de cristal como se había observado en un principio, sino que fue únicamente con los puños, por lo que no medió en el ataque un objeto peligroso.



Asimismo, las piezas dentales que la víctima vio afectadas a consecuencia de la agresión fueron recuperadas posteriormente, por lo que, tal y como marca la jurisprudencia al respecto, tampoco se aprecia deformidad o perjuicio estético grave como consecuencia de estas heridas.



Como consecuencia de tales apreciaciones, el tipo penal interesado inicialmente se ha visto modificado y se ha rebajado la petición inicial de pena para adecuarla al artículo 147.1 del Código Penal, que establece penas de tres meses a tres años por lesiones que requieran además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.



De otro lado, se ha mantenido la orden de alejamiento de 500 metros durante cuatro años y las indemnizaciones previstas, que ya han sido abonadas.





--EUROPA PRESS--