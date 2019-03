Condenado a 37 años de cárcel por abusar sexualmente durante años de sus dos sobrinas menores

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman 37 años de prisión a un hombre de 48 años que abusó sexualmente de forma continuada de dos hermanas, sus sobrinas de 16 y 14 años, quienes no contaron los que les estaba pasando por "miedo a romper la familia" y a "no ser creídas".



El tribunal de la Sección Segunda considera a M.D.B. autor de tres delitos agravados de abuso sexual, otros dos delitos de abuso sexual agravado y uno de violación perpetrado contra la menor de ellas.



La sentencia, consultada por Europa Press y adelantada este jueves por el diario 'La Voz de Almería', impone al procesado, al margen de las penas privativas de libertad, 19 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la víctima por un periodo de 62 años.



Según recoge el fallo, M.D.M. inició los abusos con la mayor de las hermanas en 2010, sometiéndola a tocamientos cuando estaban pasando el día en la playa. A partir de ahí, continuó con los mismos comportamientos en el domicilio familiar hasta 2013.



Entonces, el tribunal considera acreditado que comenzó a atentar contra la indemnidad sexual de la hermana menor, de 14 años, a la que también sometió a tocamientos tanto en espacios públicos hasta que en 2014 la violó cuando ambos estaban en su casa.



La sentencia remarca que el procesado se aprovechó de que "ejercía como tío" de las menores aunque "no lo era por ser primo hermano del padre" y que generaba "confianza" en ellas ya que les decía "que no volvería a pasar más".



Subraya, asimismo, que la mayor mantuvo en silencio lo que pasaba y no reveló los abusos "por miedo a no ser creída o perjudicar a sus familias". "Tenía temor de romper la familia y a que su padre pudiese perder su trabajo como represalia ya que era empleado del acusado", añade la resolución, que refleja, asimismo, que se decidió a contar lo sucedido "cuando se enteró de lo que le había hecho a su hermana pequeña".



De hecho, M.D.M. deberá indemnizar con un total de 2.262,55 euros a la administración general del Estado que liberó esta cuantía como ayuda económica para su tratamiento terapéutico como víctima.





--EUROPA PRESS--