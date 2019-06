Condenado a 11 años de cárcel por agredir sexualmente a la hermana menor de su pareja sentimental

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman 11 años de prisión a un hombre de 34 años por abusar y agredir sexualmente a la hermana menor de su pareja sentimental cuando tenía ella tenía diez años.



M.A.P.P. ha reconocido este jueves ante el tribunal de la Sección Tercera los hechos por lo que estaba siendo enjuiciado y ha mostrado su conformidad con la petición del fiscal, que ha modificar su escrito calificación inicial que interesaba un total de 30 años de prisión, han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.



El procesado, cuyos ataques a la víctima se prolongaron durante meses y fueron 'in crescendo', ha sido condenado como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, otro delito de agresión sexual a menor de 16 años y un tercer delito de agresión sexual, en este caso en tentativa.



M.A.P.P., que ha abonado parte de los 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral a la menor, no podrá comunicarse ni acercarse a ella a menos de 200 metros por periodo de 17 años y estará 15 años bajo libertad vigilada una vez salga de prisión.



Según indica el Ministerio Público en su escrito, consultado por Europa Press, el procesado se "aprovechó" de la relación de parentesco que le unía a la víctima, hermana de su pareja, para así someterla a ataques sexuales que comenzaron siendo abusos y terminaron en violación.



Además, en repetidas ocasiones le dijo que si contaba a alguien lo que estaba sucediendo, "la mataría", lo que causó en la niña "un gran temor y desasosiego".



Relata, que, al menos dos ocasiones, le hizo tocamientos cuando ambos estaban solos en el coche de él y detalla que, en otra ocasión, con "intención de atentar contra su indemnidad sexual", se masturbó en el mismo escenario.



La intensidad de los ataques fue subiendo y, en meses posteriores, la agredió sexualmente en dos episodios distintos "contra su voluntad y aprovechando que no había ningún adulto más en la vivienda familiar". En una de estas veces, según añade el fiscal, "no consiguió su propósito debido a la resistencia" que opuso la menor.

