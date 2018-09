Condenada una abuela acusada de exhibir a su nieto de tres años en la feria para mendigar

Ciudad de la Justicia de Almería





El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a una mujer por un delito de mendicidad de menores después de que empleara a su nieto de tres años para exhibirlo mientras pedía limosna en el centro durante la celebración de Feria de Almería en agosto de 2016.



El fallo, dictado de conformidad y consultado por Europa Press, impone a la mujer una pena de seis meses de prisión, si bien suspende su entrada en un centro penitenciario con la condición de que la mujer no delinca en los próximos dos años.



La Fiscalía solicitaba inicialmente nueve meses de prisión tanto para la acusada como para su hija, quien no ha sido juzgada aún en la causa, por un mismo delito contra los derechos y deberes familiares al entender que ambas habrían estado pidiendo limosna en el centro de Almería durante un periodo de tiempo indeterminado en el verano de 2016.



Así, en el caso de la abuela, que compareció en el juicio a través de vídeoconferencia, fue interceptada por agentes de Policía Nacional durante el segundo día de la Feria de Almería en una céntrica avenida de la capita, de forma que se dictaron medidas de protección para asegurar su correcto cuidado del pequeño.



Además de 257 euros que habían recaudado, a la mujer se le intervino un vaso de cartón, el pasaporte del niño, y un cartel de color marrón en el que habían escrito textualmente el mensaje 'Niños 3 no tiene trabajo alludarme paracomer por fabor dios te vendiga'.



La Fiscalía solicitaba también inicialmente la retirada de la patria potestad para las acusadas por un periodo de cuatro años. Tras la actuación policial por estos hechos, el menor quedó ingresado en calidad de protección en un centro de menores de Almería.

