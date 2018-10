Concluye sin éxito el dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida hace dos años en Turre

Dispositivo de búsqueda





El dispositivo conformado por Guardia Civil, bomberos procedentes de Extremadura y voluntarios de la Fundación QSD de Paco Lobatón, que ha participado este sábado en una nueva búsqueda para tratar de localizar a Lucía García, quien desapareció en un lugar cercano a su vivienda ubicado en la zona de Royo Morera de Turre en 2016 (Almería) cuando tenía 78 años, ha concluido sin éxito y antes de lo previsto debido a la meteorología adversa.



Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Europa Press que el dispositivo de búsqueda se ha iniciado sobre las 07,00 horas de este sábado y estaba previsto que concluyese sobre las 19,00 horas, si bien se ha tenido que "acortar por fenómenos meteorológicos". Igualmente, el helicóptero no ha podido participar en la búsqueda por esta misma causa.



El dispositivo ha estado coordinado por el capitán jefe de la Segunda Compañía, de manera que el mismo ha contado con la participación de miembros de Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), Policía Judicial y Servicio Cinológico.



Igualmente, la alcaldesa de Turre, María Isabel López, también ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, que el dispositivo no ha encontrado ninguna novedad destacable.



El puesto de mando se ha montado en el cuartel de Turre a fin de hallar a la mujer, quien padecía Alzheimer. Las labores de búsqueda tras su desaparición se prolongaron durante más de un mes por parte de familiares, voluntarios de Protección Civil y agentes de Guardia Civil y Policía Local, quienes exploraron los barrancos de la zona.



La vecina salió de su domicilio, el 22 de octubre a las 16,30 horas aproximadamente en dirección a la casa de su hija y fue ella quien dio el aviso a emergencias 112 al comprobar que su madre no había aparecido aún.



La vivienda de la anciana se encuentra en Royo Morera, en la sierra, pero se la ha buscado en Bédar, Mojácar, Campohermoso y diferentes núcleos cercanos a Turre por si, en algún momento, hubiera podido acceder hasta alguno de estos lugares.





--EUROPA PRESS--