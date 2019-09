Concentración por el despido de un trabajador del Hotel Marina Playa por presentarse a las elecciones por CC OO

Imagen de la concentración

ALMERÍA.- En el día de hoy trabajadores y representantes de CCOO Almería han realizado una concentración a las puertas del Hotel Marina Playa en Mojácar por el despido de un trabajador. Como indica el propio trabajador, los motivos que ha alegado la empresa para su despido, se deben a causas que ni siquiera corresponde a sus funciones sino al personal de mantenimiento. Por lo que la realidad, según el sindicato, es que actualmente en el hotel se ha iniciado un proceso de elecciones sindicales, en las que se presentó en la lista de CCOO y esa misma tarde se le envió la notificación de su despido.



Para el Secretario General de CCOO Almería, Antonio Valdivieso se trata de un “ataque” al artículo 7 de nuestra Constitución y sería impensable para la sociedad que porque una persona se presenta por un partido político sea despedido de su puesto de trabajo. También nos recuerda que un comité de empresa es algo positivo tanto para trabajadores como la empresa, donde se normalicen las relaciones y que se permite llegar a acuerdos dentro de la negociación. En este sentido, Valdivieso sugiere que es imposible que una empresa del sector turístico de nuestra provincia, que no cumple con un derecho fundamental como son el presentarse a defender los derechos laborales, pueda recibir ayudas públicas presentes o futuras por parte de la Administración Pública, ya que deben verla porque se cumpla la ley.

Por último, desde CCOO se advierte que, tras la reunión mantenida con la dirección de dicho hotel en la que no se ha dado ninguna respuesta concreta a la obligación de la readmisión inmediata del trabajador despedido, se utilizarán todas las medidas legales oportunas para que se lleva a cabo y no descartando ningún tipo de actuación. Recordando además que ya ha habido sentencias anteriores en nuestro país donde se ha declarado el despido nulo tras una actuación parecida al que ha ocurrido en el Hotel Marina Playa (Servigroup).