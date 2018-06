Comuneros de las Cuatro Vegas piden a la Junta que medie y convoque una asamblea para reelegir a sus órganos

Depuradora de El Bobar





Una representación de comuneros de las Cuatro Vegas han mantenido este martes un encuentro con la delegada de la Junta en Almería, Gracia Fernández, a la que han solicitado la mediación de la administración autonómica para convocar una asamblea general en la que se pueda reelegir a los miembros de la junta directiva, dadas las discrepancias con el órgano actual.



La reunión con la representante del Gobierno andaluz llega después de que la junta directiva suspendiera la asamblea convocada para el próximo 30 de junio en el Auditorio de la UAL a través de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 19 de junio en la que el presidente de la comunidad de regantes, José Antonio Pérez, anunciaba entre otros puntos de orden del día la renovación de cargos, para lo que se dispondría un censo provisional de electores en el tablón de anuncios de la comunidad.



Así, según el mismo anuncio, consultado por Europa Press, los cargos a renovar pasan por un vocal de jurado de riego, tres vocales de junta de gobierno y el presidente de la comunidad de regantes. Ante este anuncio, del que según los comuneros se tuvo conocimiento a través de su publicación oficial, el día 22 se presentó una candidatura alternativa encabezada por Vicente Serrano, si bien en la misma jornada y horas más tarde, el cónclave fue "cancelado" por acuerdo de la junta de gobierno.



Serrano ha achacado tal decisión al "manejo continuo" del presidente de la comunidad de regantes, quien aseguró que la suspensión de la asamblea se debía a un error de forma dado que no se habían dado los plazos suficientes para realizar la convocatoria según sus estatutos, si bien hasta el momento no se ha señalado en el calendario una nueva cita.



"Estamos ya hartos de que nos mienta este hombre, de que maneje las asambleas", ha expresado Serrano en declaraciones a Europa Press, quien considera que la Administración autonómica debería "tomar las riendas" y propiciar la convocatoria de una asamblea que, a su vez, esté tutelada por la Junta para que los más de 1.000 comuneros que integran la comunidad de regantes "puedan expresarse".



Para el candidato a presidir la comunidad de regantes, Pérez habría dado "un paso atrás" y habría optado por desconvocar al ver que "tenía una candidatura de frente y que no tiene la concesión de las aguas" regeneradas de El Bobar, cuya concesión se retrasa y pone en riesgo por segunda campaña consecutiva la producción agrícola de los agricultores.



Así, ha reivindicado la necesidad de contar con una junta directiva que "tenga el apoyo de los comuneros" y cuente con una mayor "transparencia", así como que trabaje para que "lo antes posible para la campaña que comienza en agosto" pueda diponer del agua de la depuradora de El Bobar "para siempre".



Serrano ha recordado que actulmente los comuneros se sirven de aguas procedentes de la EDAR de Almería y de la Comunidad de Usuarios Comarca de Níjar tras la carencia de permisos que permiten obtener suministros de El Bobar, de forma que el precio oscila entre los 70 céntimos y un euro por metro cúbico.



Igualmente, ha destacado que su candidatura, en la que participan también Jorge Lorenzo, Antonio del Pino y Francisco Rodríguez, pretende hacer una auditoría para ver las condiciones en la que se encuentra la comunidad de regantes, buscar métodos para rebajar el precio del agua depurada e incluir en el área de influencia de la concesión las zonas de Retamar, Los Trancos y Coto Espinosa.





--EUROPA PRESS--