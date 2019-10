Comienza en Tabernas el único festival de cine western de Europa

Durante la gala de inauguración se ha concedido el premio ‘Leone in Memoriam’ al actor George Hilton y el premio ‘Desierto de Tabernas’ al localizador almeriense Joaquín ‘Tate’ Fernández



Inauguración del festival

TABERNAS -. Almería Western Film Festival (AWFF), el único festival de cine dedicado en exclusiva al género western ha comenzado en Tabernas con una intensa programación de más de cuarenta actividades donde destaca su Sección Oficial con ocho largometrajes, cinco de los cuales son de estreno en Europa y trece cortometrajes procedentes de países como Brasil, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y España. El Festival cuenta con una Sección Especial Panorama que trae este año tres estrenos en España, además de presentaciones de obras literarias, conciertos, exposiciones, homenajes y otras iniciativas lúdicas dirigidas a todo tipo de público, de carácter gratuito.

AWFF 2019 cumple este año su novena edición y se celebrará hasta el 13 de octubre en la localidad de Tabernas y los poblados Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood. Durante la gala de inauguración se ha hecho entrega del premio ‘Leone in Memoriam’ al actor George Hilton y el premio ‘Desierto de Tabernas’ al localizador almeriense ‘Joaquín ‘Tate’ Fernández.

El ‘saloon’ del poblado Oasys MiniHollywood ha acogido la gala de inauguración que ha contado con la participación del alcalde de Tabernas, José Díaz, el director del Festival, Eduardo Trías, el diputado provincial de Cultura y Cine de la Diputación de Almería, Manuel Guzmán y el delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Almería, José Luis Delgado. Profesionales de la industria cinematográfica como actores, directores, productores, aficionados al western y otras personalidades han sido testigos del inicio oficial de la novena edición de Almería Western Film Festival que se configura como un certamen único en toda Europa.

El alcalde de Tabernas, José Díaz, el promotor de este Festival ha sido el primero en intervenir en esta gala que ha estado conducida por el músico Javier Arnal, que junto a Vera Acacio han ambientado esta presentación. “La novena edición vuelve a traer grandes películas y cortometrajes del género, configuramos un evento que es un atractivo mundial para el turismo cumpliendo con nuestros objetivos de promocionar Tabernas como destino turístico y foco de atracción de la industria cinematográfica para el desarrollo de nuevas producciones que sin duda fomentan nuestra economía y empleo”, ha indicado Díaz.

El Festival mantiene su esencia, un evento abierto y participativo, tanto para los vecinos de Tabernas y para todos los aficionados y turistas. “Esta mañana con el gran desfile de bienvenida hemos visto como nuestras calles se han transformado, somos un pueblo que vive el cine, y especialmente el western que cuenta con una gran trayectoria en nuestra localidad desde que en los años sesenta comenzarán los primeros rodajes”, ha afirmado el alcalde de Tabernas.

“Vamos a mostrar y demostrar la potencialidad que tiene el western a nivel internacional. Contamos una selección fiel reflejo de la pujanza del género que lejos de estar anquilosado se está desarrollando y enriqueciéndose de forma constante. Y que mejor sitio para hacerlo que en Tabernas, con su Desierto. Continuaremos el camino iniciado y abriremos nuevas vías para ser más internacionales y contar con presencia en otros lugares del mundo”, ha explicado el director del Festival, Eduardo Trías.

En esta edición, AWFF con el objetivo de reconocer el trabajo que desarrollan los profesionales que han conseguido posicionar a Tabernas como escenario natural cinematográfico se ha concedido del premio de la Asociación de Festival Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN), que ha entregado su presidenta Loles Peña, al localizador almeriense Joaquín ‘Tate’ Fernández. Con un trato cercano y una personalidad abierta ha conseguido desarrollar trabajos de jefe de localización, asistencia y dirección de producción. “Cuando empecé hace casi veinte años me di cuenta del esfuerzo que requiere este trabajo. Me siento especialmente agradecido a varias personas como mi padre, Juan, mi tío Diego y mi abuelo que fueron los que me enseñaron a querer y respetar este trabajo”, ha manifestado Fernández.

Tate forma parte de la tercera generación de los hermanos Fernández, que además de ser conocidos como “los taxistas-localizadores” que en los cincuenta y sesenta resolvieron más de un conflicto permitiendo que los rodajes transcurrieran con el mínimo de incidencias posibles. En su trayectoria se desprende la gran cantidad de proyectos en los que han participado y que han sido llevado a cabo en paisajes de Almería. Algunos de los títulos más recientes en los que ha trabajado han sido ‘Bounty Hunters’ (2019), ‘Wonder woman 1984’ (2018), ‘Sección rítimca’ (2018), ‘Black Mirror’ (2017) o ‘Penny Dreadful’ (2016).

Durante la gala de inauguración se ha concedido el premio ‘Leone in Memoriam’ al actor George Hilton (1934-2019), que se convirtió en uno de los protagonistas más famosos del ‘spaghetti western’, thrillers y otros géneros. Jorge Hill Acosta y Lara, su nombre real, trabajó junto a otras estrellas como Franco Nero, Bud Spencer, Tomas Milian, Gianni Garko o Fabio Testi. Hilton formó parte de algunos de los títulos más exitosos del western europeo, algunos de ellos rodados en Almería: ‘La piú grande rapiña del west’ (1967), ‘Los profesionales de la muerte’ (1968), ‘Los profesionales del oro’ (1968) o ‘El tiempo de los buitres’ (1969).

Para recoger este premio homenaje, Almería Western Film Festival ha contado con la presencia de Daniel Camargo, el director del documental que recuerda la trayectoria del actor ‘George Hilton – The world belongs to the daring’. El gerente del poblado Oasys MiniHollywood ha entregado la estatuilla al cineasta, muy emocionado quién ha leído unas palabras remitidas por la hija de Hilton, Giorgia: “les agradezco enormemente este premio a mi padre pos su carrera, el debe estar muy contento”. Camargo ha leído también una carta del actor Gianni Garko tras el fallecimiento de Hilton el pasado mes de julio. “Detrás de su faceta de actor había un hombre, Jorge, amable, noble, digno, afectuoso con sus amigos y especialmente hábil para distinguir los valores que perduran de los que se diluyen. Era un auténtico hidalgo, que, con su toque de clase, participó en películas de transcendencia internacional, contándose por miles sus seguidores en el mundo”.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha mostrado su satisfacción por participar en el pistoletazo de salida del Festival en un escenario tan emblemático como el Oasys MiniHollywood en el que se rodó 'La Muerte tenía un precio' en 1965: “Hablar de Tabernas es hablar de cine y de los magníficos paisajes almerienses que han dado la vuelta al mundo a través de la gran pantalla en Almería. El cine es historia, patrimonio, economía, turismo y tradición. Por eso, una de las grandes apuestas de la Diputación es impulsar esta importante industria y a todas las personas que engloban este mágico sector".

Asimismo, Guzmán ha puesto de manifiesto el apoyo que desde la Institución Provincial se presta a los eventos y festivales que acercan a los cineastas a la provincia como el Almería Western Film Festival: “Desde el principio estamos apoyando este Festival y extendiendo a otros eventos y apuestas que tienen como joya de la corona en la provincia el Festival de Cine de Almería, FICAL. Sin duda es la mejor carta de presentación que tiene la provincia para mostrar al mundo entero sus atardeceres infinitos y algunos de los escenarios más mágicos de nuestra provincia”.

Por su parte, el delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Almería, José Luis Delgado ha reconocido el trabajo y la dedicación del Ayuntamiento de Tabernas para posicionar una apuesta valiente como Almería Western Film Festival. “Hay ochenta millones de personas que deciden su destino pensando en una película o serie. Muchos de los visitantes de Almería no conocen su catedral pero si tienen como referente el Desierto, porque el cine es turismo y nos habla de lugares a los que queremos visitar”, ha afirmado.

“Hoy abrazamos y reconocemos a un sector que tiene múltiples caras y todas son atractivas, el cine es una industria y como tal es capaz de dinamizar espacios que sin su concurso son más pobres. Genera por si mismo empleo y riqueza. Solo el rodaje de ‘Éxodus’, según Andalucía Film Commision, supuso unas 16.000 pernoctaciones y 3.600 contrataciones, alrededor de dos millones de euros”, ha puntualizado Delgado.