Comerciantes de Roquetas trasladan su malestar por la caída de ventas por obras en la Plaza Marín y calle Celia Viñas

La concejal de Ciudadanos, Lourdes García Garzón, reclama al equipo de Gobierno que dé alternativas para que no se vean obligados a cerrar sus negocios mientras se ejecutan las obras



Lourdes García Garzón

ROQUETAS DE MAR.- El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha visitado las obras de adecuación y mejora que el Ayuntamiento está efectuando en la Plaza Marín y la calle Celia Viñas, donde varios comerciantes han hecho llegar su malestar a cuenta de la caída de ingresos que están padeciendo causada por los citados trabajos.

“Hay comerciantes realmente desesperados. Alguno de ellos relata -explica la concejal de Cs en Roquetas, Lourdes García Garzón- que no está ingresando nada, que la gente no puede ir a su tienda, incluso se llega al punto, en algún caso, en el que el comerciante se ve obligado a echar el cierre porque no puede acceder ni él mismo”.

Los propios afectados manifiestan que “anteriormente estaba la calle cortada, pero habían dejado un pasillo por el que la gente podía pasar, pero ya no queda ni eso” en determinados puntos.

Obras de mejora

Según la memoria justificativa de esta actuación, los trabajos, valorados en unos 470.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses, consisten en la ejecución de las obras de adecuación y mejora del ámbito de viales, integrándolo a la actual fisionomía de las calles del entorno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Por lo tanto, el objeto del presente contrato es unificar el tramo de calle a las renovaciones previas que se han acometido en las calles del centro, haciendo de éste un entorno más amable para el peatón y cada vez menos usado por el tráfico rodado, según se detalla en el mismo. “Sin embargo -lamenta Lourdes García Garzón- lo de entorno más amable no se contempla durante la ejecución de los trabajos”, motivo por el que insta al equipo de Gobierno roquetero a “agilizar los tiempos para causar las menores molestias posibles, y a dar alternativas, en la medida de lo posible, para que durante las obras no haya ni un solo comercio roquetero que se vea obligado a cerrar sus puertas”.