Chabolas en Almería

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha alertado este viernes sobre la situación "insostenible" derivada de la existencia de poblados de chabolas que se reparten por la provincia al tiempo que ha criticado la "inacción" al respecto por parte de las autoridades."Esta situación es completamente incomprensible e inaceptable en un país europeo del siglo XXI. Sin embargo, su rotunda y triste realidad parece invisible para las autoridades competentes que permiten que estos seres humanos, hombres, mujeres y niños, no encuentren otro alojamiento más digno y homologable con el primer mundo", ha indicado la organización en un comunicado.Para Coexphal, "todo esto sería impensable en otros lugares no ya de Europa, sino de España como el País Vasco, Madrid o la propia capital andaluza porque la sociedad civil se habría levantado", han apuntado.Así, han señalado que en estos poblados "construidos y ampliados ilegalmente con materiales muy precarios, malviven como pueden personas que, en su mayoría, provienen de la inmigración ilegal", quienes en los últimos meses se han dispersado "por la llegada de miles de migrantes que buscan en Europa una vida mejor que la que dejan atrás".Con ello, han incidido en las "duras condiciones" que los chabolistas soportan en verano, "con temperaturas muy incómodas en una vivienda al uso" que "se convierten en infernales si el techo que los cobija es de chapa, madera y plásticos de los vertederos". "Cuando llegue el frío invernal no se verá aliviada su penuria. A esta inaceptable situación se suma la carencia de agua corriente, suministro eléctrico, recogida de basura y cualquier otro servicio básico", han añadido.Desde la asociación han asegurado que desde el pasado año se han mantenido reuniones con representantes públicos por esta situación, aunque "parecen incapaces de hacer frente a la misma", aun cuando los hechos "han sido difundidos y criticados sobradamente en varios países europeos, denigrando la imagen de Almería en sus facetas institucional, hortícola y turística"."Una de las interpretaciones dadas por algunos sesudos exégetas de este fenómeno lo vinculan con el voto a la derecha y la explotación laboral de la inmigración ilegal como si de un moderno tráfico de esclavos se tratase", han abundado desde Coexphal, donde han considerado que los almerienses son "otra víctima de la desastrosa política de inmigración de la Unión Europea y de la incapacidad de los gobernantes para atender estas situaciones de emergencia, desgraciadamente, ya cronificadas".La entidad empresarial ha recordado que Almería supone un territorio fronterizo con África que se ve afectado por su "escaso peso político" y su "carácter periférico", lo que permite que los "realmente responsables de esta tragedia puedan seguir tolerándola como si no fuera con ellos".Coexphal ha acordado llevar a cabo las acciones que legalmente estén en su mano para resolver esta situación, por lo que "está consultando la pertinencia de iniciar procedimientos administrativos en su caso, si no se adoptan medidas a lo largo de los meses que le quedan al presente año".--EUROPA PRESS--