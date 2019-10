Contenedores tirados en medio de la carretera en la protesta en Barcelona





El secretario general de COAG en Almería, Andrés Góngora, ha indicado este jueves que, si bien la situación de colapso en Cataluña está "suponiendo un trastorno" al sector que exporta la mayor parte de la producción por carretera,"de momento" los destinos no "están poniendo pegas" a la recepción de la mercancía "aunque llegue con retraso".



Góngora ha indicado que, según los datos que les han aportado las agencias de transporte, los retrasos "acumulados" están en torno a las "seis y siete horas" pero "están pudiendo justificarse ante los clientes ya que la situación en Cataluña está siendo muy significada" en el exterior.



En esta línea, ha señalado que un retraso de este tipo para productos perecederos como las frutas y las hortalizas, con una campaña "muy adelantada y ya a tope", no tiene "porqué considerarse grave" y que las comercializadoras ya han tomado medidas "ante estos problemas adelantando las cargas previstas para cada día".



Asimismo, Góngora ha señalado que el sector está "tomando rutas alternativas" a las vías de alta capacidad que cruzan Cataluña, como la A-7, y están optando por la salida por Irún. "Normalmente está colapsada y hay más kilómetros pero es una opción", ha dicho.



Ha indicado, en esta línea, que el entorno más complicado es el de Mercabarna. "Los que están teniendo más problemas son los transportes de las mercancías a esta zona pero, aunque están llegando tarde, los clientes no están poniendo pegas", ha concluido.





--EUROPA PRESS--