COAG reclama a los partidos cambios para el comercio hortícola





La organización agraria COAG ha reclamado a los partidos que concurren a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo que detallen cuál es su posición sobre "el libre comercio que abraza la Unión Europea y los procesos de liberalización comercial" en el sector de las frutas y hortalizas ante una campaña "desesperante" para los productores, que manejan precios "por debajo de los 20 céntimos" de euro por kilo en frutas como la sandía debido, según han achacado, a las exportaciones de terceros países por parte de las grandes cadenas de supermercados europeas.



Momentos antes de hacer un reparto de productos hortofrutícolas a las puertas de un supermercado, el secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, ha asegurado que las cotizaciones de sandía "no han hecho nada más que bajar de precio" a pesar de ser "las únicas que hay en producción en Europa" con variedades "extratempranas", lo que ha conllevado una campaña de primavera "muy inusual" con precios "muy por debajo" de los valores de producción.



"La situación del melón desgraciadamente tampoco es mucho mejor", ha añadido Góngora, quien ha situado los precios en origen de este producto entre los 25 y 30 céntimos de euro por kilo, de modo que en "muchos casos" las producciones se han quedado "sin recolectar" porque "no hay venta para ello", mientras que otros alimentos como el tomate, el calabacín o el pimiento atraviesan "una situación similar".



El responsable provincial de COAG ha atribuido esta situación a las "grandes cadenas de supermercados" que "han estado trayendo producto de fuera, de terceros países" como Marruecos, Senegal, Costa Rica o Brasil, de modo que "han estado alargando la campaña de exportación hasta que han conseguido tirar por tierra los precios de los productos aquí, en origen".



En esta línea, Góngora ha observado que además, durante toda la temporada, se han mantenido los precios al consumidor, lo que habría dificultado el acceso al producto local por parte del último eslabón de la cadena comercial. "Hemos llegado a ver sandías que multiplicaban por diez el precio, a 20 céntimos pagadas a los agricultores mientras que en el supermercado estaban en torno a los dos euros", ha detallado.



UNA "ESTRATEGIA" PARA "COMPRAR BARATO"



El coordinador de la patronal agraria en Almería ha acusado así a los supermercados de elaborar una "estrategia" de apertura de mercados en la Unión Europea con la que "están forzando" una situación para "poder comprar barato durante todo el año", por lo que han protestado mediante el reparto y la tirada de productos hortofrutícolas, a la que ha seguido una donación a una congregación religiosa.



"Han destrozado la campaña de primavera y han arruinado a cientos de miles de agricultores de la provincia que han optado por la campaña de primavera como un salvavidas", ha lamentado Góngora antes de responsabilizar a cadenas como Aldi, Lidl o Carrefour de estar "forzando el modelo de libre comercio y forzando a los políticos a que abracen ese modelo neoliberal" que "perjudica a los agricultores de la UE y de Almería" al tiempo que tampoco " beneficia a los consumidores para nada".



Ante esta situación, han reclamado a las diferentes formaciones políticas que concurren a los comicios europeos que expresen su opinión sobre los procesos de liberalización comercial, puesto que consideran "muy importante" que se produzca un "cambio de rumbo de las políticas europeas".



Para COAG, si no se alterna las normas nivel europeo, el modelo social que existen en Almería está abocado a su caída, puesto que con las directrices actuales "se pretende favorecer a los grandes grupos de distribución, que quieren acaparar la producción" con empresas de capital "de dudosa reputación" situadas "al amparo de los supermercados", lo que terminarán "desplazando el modelo social" que predomina en el campo almeriense.



"No podemos seguir con esta política de apertura de fronteras, de pasar la mano por el lomo a aquellos que fomentan la liberalización comercial y eso están haciendo las administraciones europeas y las propias", ha remarcado antes incidir en el "especial celo" que se pone desde la Junta y el Gobierno al control de las producciones locales mientras que "nadie controla ni analiza los productos que llegan a los supermercados de terceros" países.

--EUROPA PRESS--