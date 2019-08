Invernaderos





La organización agraria COAG en Almería ha hecho un "llamamiento" a las administraciones ante la "inseguridad en su propio trabajo" que viven agricultores en la provincia y ha pedido "colaboración ciudadana" para encontrar al autor de la agresión a un vecino de El Parador, en Roquetas de Mar, en el interior de un invernadero de su propiedad.



A través de su perfil en la red social Twitter, la organización ha expresado su "solidaridad" con el agricultor herido y con su familia y ha señalado que "sucesos de este tipo no es la primera vez que ocurren".



COAG ha pedido que se haga "justicia" y se encuentre al agresor "que le propinó una fuerte paliza por no darle trabajo" al tiempo que ha reclamado una "solución viable" a las administraciones. "Estos sucesos hacen que el agricultor se sienta desprotegido y con inseguridad en su propio trabajo", ha añadido.



La patronal agraria se hace eco de la denuncia interpuesta por la familia ante la Guardia Civil y recoge que los familiares "indicaron que dicha persona le había golpeado en varias ocasiones con una piedra, provocándole la rotura de tabique nasal y de la mandíbula, así como se que había llevado el móvil de este, valorado en 100 euros".



Agentes de la Policía Judicial investigan la agresión desde el pasado día 8 y después de que la familia de la víctima presentase una denuncia ante el puesto del municipio roquetero. Las pesquisas por un presunto delito de lesiones mantienen "abiertas todas las vías" y "no descartan" ninguna hipótesis para localizar al autor de los hechos.



Por otro lado, el agricultor se encuentra ingresado "pendiente de evolución" desde hace cuatro días en el Hospital Universitario de Torrecárdenas de la capital almeriense. Permanece en la Unidad de Reanimación a donde fue trasladado tras ser intervenido quirúrgicamente y su estado es "grave", según han informado a Europa Press fuentes sanitarias.





--EUROPA PRESS--