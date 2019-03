COAG invita a los agricultores a secundar la huelga





La responsable del Área de la Mujer e Igualdad de COAG en Almería, Inmaculada Ibáñez, ha invitado este martes a "los hombres y las mujeres del campo" a secundar la huelga del próximo 8 de marzo ante la "invisibilidad" de las mujeres dentro de un sector, muchas de las cuales son consideradas como una "ayuda familiar" y "no están dadas de alta".



"Lo que queremos es que se nos visibilice", ha manifestado Ibáñez en un desayuno informativo, en el que ha reclamado la "igualdad real" de mujeres y hombres en el sector agrario así como que se valore el trabajo que realizan, especialmente en el agro almeriense donde las mujeres tienen un "papel fundamental".



Ibáñez ha reclamado "apoyo" en cuanto a formación así como "incentivos" para dotar de contenido leyes como la de titularidad compartida, que en la actualidad, según ha apuntado, cuenta con "una persona acogida". "Lo que necesitamos es una ayuda por parte de la administración para que esa ley eche a andar".



Así, la responsable de Igualdad ha animado a realizar "paros en el campo", de donde, según ha considerado, no hay datos "reales" sobre la participación de la mujer pese al impacto de su labor en la agricultura.



En la misma línea, ha considerado que son "muy pocas, prácticamente cero" el número de mujeres que forman parte de los consejos rectores de las cooperativas a pesar de que "el 40 por ciento de los socios, son socias", por lo que no existe al menos una representación proporcional por género. "Las mujeres tenemos que estar representadas en los consejos rectores", ha reclamado.

