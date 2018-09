COAG Almería solicita que se amplíe el plazo para la justificación de las ayudas para construcción de invernaderos

La Organización Agraria insta a la Consejería de Agricultura a que dicha ampliación sea hasta el verano de 2019 inclusive



Invernaderos nuevos junto a otros viejos

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía entregó el pasado 30 de agosto la resolución definitiva de las ayudas de 2016 correspondientes a la mejora de explotaciones agrícolas. En este sentido, COAG Almería solicita a la Consejería de Agricultura que para aquellas personas que en su modernización llevan aparejada la construcción de un invernadero aumenten el plazo de ejecución de la obra que actualmente es de 9 meses.



“Se da la circunstancia que la construcción o mejora en los invernaderos se realiza en verano que es la época idónea al ser cuando existe menos riesgo de lluvias y muchos agricultores dan un ‘descanso’ a la producción”, indica Andrés Góngora, Secretario Provincial de COAG Almería, quien recuerda que esta petición no sería necesaria si las ayudas se hubieran entregado en tiempo y forma. Por todo esto, “solicitamos a Consejería que amplíe hasta verano de 2019 (inclusive) la ejecución de las citadas construcciones de invernaderos ya que de lo contrario muchos agricultores no podrán acometerlas”.

Asimismo, desde la Organización Agraria hacen un llamamiento urgente a la Administración autonómica para que publiquen la resolución definitiva y hagan entrega de las ‘Ayudas a inversiones dirigidas al rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivo intensivo en invernadero. Orden 4.1.1’. “A principios de 2017 finalizó el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de modernización exclusiva de invernaderos. No se nos ha pasado por alto que con esta convocatoria la Consejería de Agricultura también están incumpliendo los plazos. Los solicitantes no dejan de llamar a nuestras oficinas para preguntar cuándo se van a pagar estas ayudas y no podemos seguir con esta incertidumbre constante”, critica Andrés Góngora.