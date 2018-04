Coag Almería denuncia el bloqueo de las ayudas a la modernización de invernaderos

Los beneficiarios provisionales están trasladando a COAG Almería su malestar al no haberse publicado aún el listado definitivo de beneficiarios correspondiente a las ayudas de modernización convocadas por la Junta de Andalucía en 2016.



Reunión de Coag con el delegado de Agricultura en Almería

ALMERÍA.- Miembros de la Ejecutiva de COAG Almería se han reunido recientemente con el Delegado de Agricultura en Almería, José Manuel Ortiz, para trasladarle –entre otros asuntos- el problema y el malestar existente en el sector tras no haberse publicado aún el listado definitivo de los beneficiarios de las ayudas de modernización de invernaderos que se convocaron en el año 2016.

“Sin ir más lejos, en septiembre de 2017 nos reunimos con el Delegado para que urgiera a Agricultura a resolver estas ayudas y las pagara cuanto antes pero no se ha hecho nada. La única respuesta que hemos recibido por parte de la Delegación es que se están poniendo todos los medios humanos para que esto se subsane pero no es una situación aceptable después de tantos meses”, indica Andrés Góngora quien recuerda que, además, “que solicitar estas ayudas a la Junta no es rellenar un simple formulario. Los técnicos de nuestra Organización Agraria realizan un arduo trabajo junto a los agricultores para gestionar estos expedientes y si nosotros cumplimos con los plazos la Administración también debe respetarlos”.

Góngora recuerda, además, que es de vital importancia que esta situación se resuelva y se paguen los expedientes ya que la campaña de primavera-verano es cuando el agricultor realiza las inversiones necesarias en su explotación agrícola, “y no puede ser que todo se continúe haciendo a pulmón porque hay unas ayudas que están sin pagar y que son muy necesarias”.

Por último, la Organización Agraria señala, también, que la llegada de estas ayudas conllevará la dinamización económica del sector ya que “un agricultor no las utiliza para irse de vacaciones si no que aprovecha para cambiar el plástico, ventanas o sistemas de riego, entre otras necesidades”.