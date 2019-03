Rueda de prensa de Coag





La organización agraria COAG ha tachado este martes de "auténtico desastre" la situación de precios en origen de los productos hortofrutícolas durante la campaña de invierno, en buena parte debido a la "descoordinación" de las empresas comercializadoras a la hora de activar los mecanismos de gestión de crisis debido a la "desunión" que existe entre ellas.



El secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, ha manifestado su "reconocimiento" a las cooperativas y alhóndigas que se posicionaron "a favor" de activar los mecanismos para alzar las cotizaciones y realizaron retiradas "simbólicas" de forma pública, si bien otras empresas "hicieron justo lo contrario", por lo que la "crisis de precios no se ha podido resolver" debido a que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) han actuado de manera dispar.



"Los mecanismos de gestión no funcionan así, se tienen que hacer a través de Aproa de forma coordinada", ha dicho Góngora en un desayuno con los medios Góngora, quien ha llamado a esa unión de empresas para que los procedimientos de retirada no se conviertan en "mecanismos de gestión del almacén" de cada una de las empresas, sobre las que ha reconocido sus recelos para no figurar entre las sociedades que retiran productos agrícolas.



Este aspecto, unido a que "climatológicamente ha sido un año de locos" con un "ritmo de producción y maduración muy alto" y a la entrada de productos de terceros países ha producido nuevamente, según COAG, una "montaña rusa" de precios, que en el cómputo general han estado "por debajo de los costes de producción" pese a los "repuntes" que "han durado unos días", siempre bajo una "posición de dominio claro" de las cadenas de supermercados.



A partir de los datos que maneja el Gobierno de retirada de productos desde el inicio de campaña, COAG ha señalado que se han desechado 3,9 millones de kilos de pepino, unos 5,3 millones de kilos de tomate, 1,9 millones de kilos de pimiento y unos 500.000 kilos de calabacín. Del total de estas cantidades, un tercio se ha destinado a ONG y el resto ha ido a parar "a un vertedero o alimentación animal".



"Nos vemos abocados a esa nueva campaña de primavera-verano para intentar sacar algo de lo que no se sacó en el invierno", ha explicado el secretario provincial de patronal agraria, que estima un crecimiento de entre un 10 y 15 por ciento en la superficie de cultivo de sandía esta próxima temporada tras unas liquidaciones que han oscilado entre los 18 céntimos por kilo de pepino y los 40 céntimos por kilo de berenjena.



No obstante, estos "vaivenes de precios" que percibe el agricultor "no se traslada a los consumidores", a quienes "se le mete la mano en el bolsillo por parte de los supermercados permanente", según ha asegurado Góngora a partir del Índice de Precios de Origen y Destino (IPOD) que elabora la organización y que recoge precios al consumidor de 2,31 euros por kilo de tomate de ensalada mientras que al productor se le abona a 53 céntimos, entre otros productos.



La referida "bajada de rentabilidad" de los precios ha hecho perder, según las estimaciones de la organización, unos 2.000 agricultores en lo que va de siglo en Almería, lo que se combate con el redimensionamiento de las explotaciones y la optimización de la mata para multiplicar la producción, si bien el sector carece de "informaciones fehacientes" que permitan determinar económicamente en qué términos se ha devaluado o no la agricultura.



"MEDIACIÓN" DE LA CONSEJERA DE AGRICULTURA



Ante esta situación, Góngora ha solicitado públicamente a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible su "mediación" para sentar en una misma mesa al sector comercial y a las organizaciones agrarias y así "ahondar en los mecanismos de gestión de crisis" así como proponer "modificaciones" antes de los cambios previstos para la PAC en 2020.



"Creemos necesario la reforma de la organización común de mercados (OCM) de frutas y hortalizas en los mecanismos de gestión de crisis, que tenga un presupuesto propio que no se tenga que retraer de los programa operativos, que se aumente el nivel de socios de las OPFH, y para ello hay que modificar los reglamentos de la UE", ha explicado Góngora, para quien es "fundamental" que los agricultores dispongan de mecanismos para la gestión de precios.



Para el secretario provincial de COAG, la consejera "tiene que intentar mediar entre estas empresas" puesto que los contactos entre agricultores y comercializadoras son "nulos", ya que incluso las asociaciones interprofesionales como Hortyfruta u Hortiespaña se han mostrado "fallidas" en este aspecto, aunque "no así en términos promocionales".



Góngora ha insistido en que las empresas deben dar un paso al frente para promover la unidad del sector, puesto que, según se ha quejado, incluso dejaron de asistir a una reunión impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocada en la Subdelegación de Gobierno para abordar un modelo de gestión de crisis mediante la creación de un grupo de trabajo, que no se ha podido poner en marcha.



De otro lado, la patronal agraria ha apelado de nuevo al compromiso de la Administración para efectuar las rebajas fiscales en atención a las pérdidas registradas en el campo a partir de fenómenos meteorológicos adversos y la virosis en cultivos, ante la que Góngora ha recomendado combatir mediante técnicas de lucha integrada frente al uso de sanitarios, dado que la "alternativa química ha sido una estafa" que "no resuelve el problema".

--EUROPA PRESS--