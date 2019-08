Empalme de un poste eléctrico





El portavoz de Ciudadanos en El Ejido (Almería), Cecilio Vargas, ha criticado este sábado la "dejadez" del Ayuntamiento por la "situación de grave riesgo" que ha encontrado en las instalaciones eléctricas de la luminaria que se ha colocado para engalanar las calles en las fiestas del núcleo ejidense de San Agustín.



Representantes de este grupo político, acompañados por Mª Gádor Ruiz, vocal de la formación naranja en la Junta Local de dicha localidad, han podido visualizar 'in situ' la situación de fácil acceso de cualquier persona para manipular la instalación eléctrica de los adornos lumínicos, una "auténtica chapuza de enganche sin seguridad", al que cualquier persona puede acceder, por lo que "podría ocurrir una desgracia".



Según detalla el partido liberal en una nota de prensa, Vargas ha presentado este mismo sábado un escrito a través de la oficina virtual del Ayuntamiento, poniendo en conocimiento la situación, ya que es una "irresponsabilidad manifiesta del equipo de gobierno". "Sabíamos que para ellos los núcleos y barrios del municipio son secundarios, pero no esperábamos llegar al punto de tanta dejadez", ha añadido Vargas.



El líder liberal local ha destacado que se trata de una instalación en la vía pública, realizada por el Ayuntamiento, "por tanto, no se puede estar exigiendo a los vecinos que cumplan escrupulosamente las normas y ser el Consistorio quien las incumpla". Así las cosas, ha puesto en duda que se esté cumpliendo el Reglamento electrotécnico para baja tensión, que es la norma que regula este tipo de instalaciones.



"Ojalá no se vuelva a repetir algo así y esta denuncia sirva para que cumplan con diligencia sus responsabilidades los miembros del enorme equipo de Gobierno municipal", haciendo referencia al número de concejales liberados que tiene la estructura del gobierno ejidense PP-Vox y que "poco se está notando en la eficiencia de la gestión, sino más bien en el aumento de gasto".

