Reunión de Marta Bosquet (Cs) con la FAAM





La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) en la provincia de Almería para las elecciones de Andalucía del 2 de diciembre y secretaria nacional de Dependencia y Discapacidad de su partido, Marta Bosquet, ha alertado este jueves de que las medidas que pide de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), "se pueden llevar a cabo, son necesarias y no se pueden dilatar más en el tiempo".



Así lo ha manifestado la candidata en un comunicado en el que ha reseñado las medidas, acuerdos y compromisos de su formación dirigidos a mejorar la vida de las personas con discapacidad y dependencia que ha transmitido a la FAAM en una reunión mantenida con la junta directiva de esta entidad presidida por Valentín Sola.



La cabeza de lista ha afirmado que el programa de Ciudadanos ha contado con la colaboración de personas que conocen las necesidades de este colectivo, como Mercedes López, quien concurre como número tres en la lista del partido por Almería a las elecciones andaluzas. "Por ello, garantizamos que todas vuestras peticiones están recogidas", ha asegurado Bosquet.



Por su parte, Sola ha resumido que lo que pide su asociación es "una aplicación real y efectiva del conjunto de normas que regulan los asuntos sobre discapacidad", apartado en el que la número uno en la lista de Cs por Almería ha confirmado que coincide, por lo que una de las propuestas de su formación es la creación de una Comisión Permanente de Discapacidad en el Parlamento "que vele por el cumplimiento transversal de todas las medidas".



Otro aspecto abordado por la FAAM ha sido la garantía de la transparencia de los presupuestos, un asunto que a juicio de Bosquet "queda garantizado si Cs gobierna la Junta de Andalucía", porque una de las primeras medidas que haría es auditar las cuentas públicas. "Pensamos que dinero hay, pero se ha gestionado verdaderamente mal. Queremos que se cumpla con lo presupuestado y no que las cuentas autonómicas se conviertan en herramientas partidistas", ha aseverado.



Ciudadanos ha recalcado que, gracias a su trabajo, la Junta ha incrementado en 25 millones de euros su presupuesto para la Atención a la Dependencia y, aunque ha afirmado que hay corresponsabilidad en el Gobierno autonómico, ha insistido en que el papel de su formación para que haya un aumento de los recursos para dependencia y discapacidad.



En este punto, la formación ha lamentado que forzó que se elaborara un mapa de recursos en el que se recoja cuáles son las "necesidades reales que hay que atender", pero el problema es que "no se ha puesto en funcionamiento, ni se han activado las ayudas que deben cubrir esas carencias expuestas".



Igualmente, ha censurado que de entre los motivos que llevó al fin del acuerdo de Gobierno con la Junta, en esta legislatura, Ciudadanos llevó a cabo una iniciativa para que todos los centros hospitalarios y de salud contaran con todos los servicios adaptados a todos los tipos de discapacidad, tanto en información como en atención, propuesta que "salió adelante", sin embargo, "aún el gobierno del PSOE de la Junta sigue sin llevarla a cabo", lo que supone "un incumplimiento más".



Otro de los puntos claves que han contemplado tanto desde la FAAM como desde Ciudadanos es el que hace referencia a la mejora de los servicios sociales, a la promoción real de la autonomía personal y la atención a la Dependencia. "Para los Centros Concertados, pedimos más plazas, pero sobre todo que se garanticen. No nos vale que se anuncie un aumento de plazas y que luego las familias se encuentren una situación totalmente distinta", ha considerado la secretaria nacional de Dependencia y Discapacidad de Cs.



EMPLEO Y ACCESIBILIDAD



En el bloque dirigido al empleo, Bosquet ha aseverado que desde su formación van a trabajar por la "inclusión verdadera" de los discapacitados y ven crucial que se reserve el diez por ciento de los puestos de trabajo de las administraciones públicas a personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.



Junto a ello, la número uno de la formación liberal ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar el presupuesto para los Centros Especiales de Empleo, ya que promueven esa inclusión que tanto defienden.



Garantizar la accesibilidad es otro de los puntos que ha querido destacar Bosquet en este encuentro, para lo que ha defendido un fondo que comprometa el cumplimiento de la accesibilidad universal y una línea de ayudas para que las personas puedan adaptar sus viviendas y zonas comunes.



"Las personas con dependencia y con discapacidad no pueden seguir tan desamparadas. Hay aspectos que ningún partido de los que han estado en el Gobierno central ni el PSOE en la Junta han valorado, como es promover el turismo inclusivo o actividades de ocio, deporte y cultura dirigidas a este colectivo", ha concluido.

--EUROPA PRESS--