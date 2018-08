Feria de Almería

La Fundación Cepaim por la convivencia y la cohesión social ha denunciado ante la Junta de Andalucía a una caseta del recinto ferial de Almería por negar el acceso al interior a un grupo de personas "por ser negros".Los hechos, que también han sido puestos en conocimiento de la red de antenas contra el racismo, se produjeron presuntamente en la noche del lunes cuando los afectados participaban en una actividad cultural organizada por la Fundación.Según ha explicado a Europa Press su portavoz, Juan Miralles, el grupo, integrado por africanos solicitantes de asilo que viven en pisos de acogida de la comarca de Níjar la gestionados por Cepaim y voluntarios, se encontraban disfrutando de la feria con la intención "de que conozcan nuestra cultura y costumbres".En un momento dado, tal y como reza la reclamación ante el Gobierno andaluz, se dispusieron a entrar en la caseta juvenil 'La Suite', perteneciente al sindicato CSIF, cuando "el personal de seguridad nos negó el acceso alegando que éramos personas de color negro"."Nos dijeron que por orden del jefe no se le permitía la entrada a negros", continúa la denuncia, por lo que, ante esta situación "clara de racismo y xenofobia", decidieron pedir la hoja de reclamaciones "que nos enviaron a rellenar a la barra de la calle, fuera de la caseta".Miralles ha añadido que los controladores de acceso aseguraron que les negaban el paso "porque tenían órdenes del jefe de no dejar entrar a negros" porque "se había producido una pelea el día anterior"."Se les preguntó entonces que si la pelea hubiera sido entre blancos, qué hubiera pasado y nos dijeron que nada", ha afeado para remarcar que la negativa se debió "únicamente a su color de piel".En esta línea, ha trasladado que, a la espera de que los servicios jurídicos de Cepaim estudien si cabo emprender acciones legales, es "una auténtica vergüenza" que episodios de este tipo se sigan dando."Es un planteamiento absolutamente racista y nos preocupa seriamente que siga pasando en una sociedad democrática y civilizada. Es un auténtico bochorno y queremos que se sepa que sigue ocurriendo", ha afirmado.CSIF INVESTIGA LOS HECHOSPor su parte, el presidente del sindicato CSIF en Almería, Juan Fernández, ha indicado a Europa Press que han iniciado una investigación para "contrastar" la veracidad de los hechos denunciados por Cepaim y ha advertido de que, de confirmarse en esos términos, "adoptaremos medidas inapelables"."Si es verdad lo denunciado, tomaremos las medidas oportunas y seremos todo lo severos que podamos ser porque este tipo de actuaciones son intolerables", ha trasladado si bien ha matizado que está a la espera de contactar con los responsables de la empresa que se encarga de la explotación de la caseta juvenil.Fernández, quien ha insistido en que no tiene "todavía todos los datos", sí ha expresado su "extrañeza" por que los hechos se sucedieran tal y como ha relatado la fundación y ha remarcado que en los 25 años que llevan montando caseta en el recinto ferial "no se han producido" incidentes similares.Ha asegurado que llevan trabajando con la empresa que actualmente explota la caseta "diez años sin problemas, ni peleas, ni broncas ni denuncias" y ha remarcado que entre el personal de esta empresa "hay personas de todas las razas"."Lo que sí se ha prohibido es el paso a personas que no iban en condiciones por haber consumido gran cantidad de alcohol u otras sustancias pero nunca el acceso a nadie por su raza o sexo", ha subrayado.Por último, ha avisado de que tampoco "vamos a consentir que, si se desmienten estos hechos, se mancille el nombre del sindicato" y ha reiterado que el objetivo pasa "por aclarar lo sucedido porque, si es así, es intolerable".--EUROPA PRESS--