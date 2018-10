Centros de menores de Almería se concentran contra la “masificación y la falta de recursos”

Imagen de la concentración

ALMERÍA.- El Comité de Empresa de los centros de menores de la Junta de Andalucía en Almería, CAI Indalo y el CAI Piedras Redondas, se han vuelto a concentrar este miércoles para denunciar la situación "insostenible" del centro.

Nota de prensa

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USTEA muestran su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los centros, quienes acusan a la administración de pasividad frente a la situación de caos que vienen soportando a diario.



Según informan los miembros del Comité de Empresa de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería la situación de los centros de menores de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, CAI Indalo y el CAI Piedras Redondas, es insostenible. La importante masificación de los centros motivada por la avalancha de pateras que han llegado a nuestras costas estas semanas atrás está suponiendo severas consecuencias para los internos, para menores recién llegados y para los trabajadores y trabajadoras de los centros.



Manifiesto del Comité de Empresa

Desde el Comité de Empresa de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería, queremos mostrar y trasladar el malestar y la preocupación que sentimos ante la situación en la que se encuentran los centros de menores de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, el CAI Indalo y el CAI Piedras Redondas.



Queremos recordar a la Administración, que antes de que comenzara el periodo estival con la llegada de las primeras embarcaciones ilegales desde África, este comité trasladó a los responsables directos de la Delegación de Igualdad y del Servicio de Menores respectivamente, la preocupación ante la inminente avalancha de pateras que se preveía llegaran a nuestras costas en los meses posteriores, como así ha sido, y las consecuencias que esto tendría para nuestros centros, tanto para los internos acogidos en ellos, como para los trabajadores que los atienden.



La Administración, no solo no previno el problema, si no, que no le ha dado solución y ha vuelto a permitir que nuestros centros estén desbordados de niños y de trabajo...poniendo así en riesgo el bienestar, e incluso la salud de los internos y de los profesionales que allí conviven cada día. Y cuando hablamos de salud, hablamos de menas que tras un primer examen médico, y de ser necesario, nada más bajarse de las pateras y antes de ser trasladados, les colocan una pulsera roja en la muñeca, como indicativo de que portan una enfermedad contagiosa o infecto contagiosa, y cuando llegan a los centros, lo hacen sin un informe médico que diga de que enfermedad se trata, sarampión, varicela o sarna como se han dado algunos casos este verano, ni por supuesto las precauciones, ni protocolos que hay que seguir para evitar el posible contagio.



Nos gustaría recordar a los responsables de este Gobierno, que no somos centros de emergencia, por lo tanto ni estamos preparados, ni tenemos los instrumentos, ni seguimos los programas adecuados para serlo. Nuestros centros acogen a niños y niñas de manera interna y permanente, siguiendo los programas marcados por la Junta de Andalucía para ser lo que somos, Centros de Acogida con programas de orientación, integración, higiene, inserción...y la llegada de los mena's no solo interrumpe cualquiera de estas programaciones, sino que irrumpe de lleno en la vida de los niños y niñas que las siguen, pudiendo ser esto devastador en algunos casos, para su avance a cualquier nivel, social, emocional, educacional...puede suponer un retroceso importante de algo que ha tardado mucho en conseguirse. Por no hablar del pésimo servicio que estaremos dando en estas situaciones, no dejando a los profesionales de estos centros realizar su trabajo como es debido, convirtiendo su labor en una frustración y ansiedad continuada, teniendo en cuenta que ni siquiera disponen de un mediador traductor para poder comunicarse con los menores recién llegados y que no hablan nuestro idioma. Un conjunto de profesionales que sienten cada día que no son suficientes en número, que en ocasiones, cuando algún menor tiene que asistir al médico, o incluso se encuentra hospitalizado durante días, son los propios trabajadores y trabajadoras del centro los que tienen que hacer turnos para quedarse con el menor durante el tiempo que dure la hospitalización, dejando el centro con una persona menos y bajo mínimos, sin obtener ningún tipo de refuerzo por parte de la Delegación. Profesionales que en muchas ocasiones sufren agresiones físicas o verbales, o tienen que impedir que algún interno las sufra. Estamos hablando de un colectivo sumamente escaso, preocupado, impotente, indignado, por no poder realizar su trabajo como procede, agotados de soportar situaciones caóticas y de desesperación, y que se siente totalmente abandonado por la Administración.



Para terminar, y por si lo que necesitan son cifras, queremos destacar que la ratio de los centros de acogida son de 30 niños para el Indalo y 18 niños para Piedras Redondas, acogiendo hasta 50 y 30 niños respectivamente, a veces casi duplicando la capacidad máxima, sufriendo una constante demasía, que no solo se está dando en periodo estival, sino de manera prolongada en el restos de los periodos del año, pasando así de ser algo puntual a ser algo totalmente rutinario.



Solicitamos así, a la Delegación de Igualdad en Almería, y a la propia Consejería, que hagan lo que proceda para paliar esta situación de una vez por todas, y que pongan los medios e instrumentos necesarios para que haya una solución de manera inmediata.