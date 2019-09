CCOO y UGT piden un plan en Almería para frenar las muertes por accidente laboral, que igualan a las de 2018

Concentración por fallecimiento en accidente laboral





Los sindicatos CCOO y UGT de Almería han indicado este martes que pedirán la convocatoria "urgente" de la comisión provincial de prevención de riesgos laborales, en la que solicitarán un plan de actuación para frenar las muertes en el tajo ya que, según sus datos, al cierre de agosto el número de decesos por accidentes laborales iguala ya a los de todo 2018 en Almería, con diez fallecidos.



Representantes sindicales han guardado un minuto de silencio a las puertas del edificio sindical por la muerte de un trabajador del Ayuntamiento de Turre el pasado 30 de agosto cuando, según los primeros indicios, sufrió un infarto mientras conducía una retro excavadora dentro de su horario laboral, sentido en que han trasladado su "pésame" a los compañeros y familiares de la víctima.



A la espera de que se determinen las causas concretas de la muerte, desde CCOO han insistido en que Almería es la provincia andaluza en la que se da una tasa de siniestralidad más alta. "Este año va a ser peor si sigue este ritmo", han advertido desde el sindicato, donde han afeado que las administraciones "no están haciendo su trabajo" ni están "dotando de medios a las inspección para controlar los planes de prevención de las empresas".



Las organizaciones han criticado que las empresas guardan "en un cajón" muchos de estos planes de prevención y "no se comprueba si se cumplen o no" por parte de las autoridades laborales; motivo por el que "asistimos al crecimiento alarmante de accidentes", entre ellos también los calificados como graves y leves.



Igualmente, han apuntado a factores como el "estrés" o el control de las altas temperaturas como elementos a tener en cuenta a la hora de garantizar la salud de los trabajadores. "Es importante, la administración tiene que estar vigilante", han incidido.





--EUROPA PRESS--