CCOO y UGT contabilizan 12 accidentes laborales mortales en lo que va de año, un 20% más que en 2018

UGT y CCOO se concentración por accidente laboral





Los representantes de los sindicatos CCOO y UGT han señalado este lunes que el número de muertes por accidente laboral se ha incrementado en un 20 por ciento en lo que va de año en Almería con respecto a todo 2018 tras haber contabilizado un total de 12 decesos, según sus cifras.



Así lo han trasladado en una nota tras una concentración frente al edificio sindical, donde han guardado un minuto de silencio por la muerte de un transportista el pasado 7 de octubre tras sufrir un accidente en la A-7 en El Ejido y de una trabajadora de una panadería que, durante el reparto, fue arrollada por su propio vehículo en Alhama de Almería el día 11.



Los sindicatos han estimado que los primeros datos de ambos accidentes apuntan a la "sobrecarga de trabajo, la extensión de la jornada laboral o el estrés que se acumula especialmente en los profesionales de la carretera y del reparto" por lo que "los riesgos psicociales pueden ser la causa de ambas tragedias".



Según los sindicatos, Almería es "la provincia con la tasa más alta de todas las provincias andaluzas" dado que, además de los accidentes mortales, también se han apuntado 82 graves, "los cuales vienen acompañados de graves patologías e incluso del coste económico que deja a las familias con un mínimo salario para subsistir".



"Este elevado y creciente índice de siniestralidad demuestra que no hay una protección eficaz como exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que las medidas tomadas no son las adecuadas", han valorado.



La secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal, ha afirmado que es necesario "tomar medidas urgentemente ante este aumento continuo de la siniestralidad", por lo que ve necesario "un plan de choque" que contenga la creación de un "juzgado específico de salud laboral, campañas de concienciación en las empresas, formación a los trabajadores y a los empresarios, dotación presupuestaria para incrementar los inspectores de trabajo e incremento de las sanciones a las empresas que no cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".



"POCA INFORMACIÓN" DE LA JUNTA



Asimismo, ha criticado "la poca información" que la Delegación de Empleo envía a las organizaciones sindicales como agentes sociales sobre los casos de siniestralidad, "de los que tenemos que enterarnos por la prensa y no por el organismo correspondiente".



Por su parte, el secretario general de CCOO en Almería, Antonio Valdivieso, ha subrayado que el aumento de los accidentes laborales mortales con respecto a 2018 "demuestra que no se están tomando las medidas oportunas", algo en lo que los empresarios también tienen que "poner de su parte".



Con ello, ha indicado que en la próxima reunión con la Administración va a exigir que "presupuestariamente se dote a la Inspección de Trabajo de más recursos, para que pueda realizar un trabajo más eficaz, sobre todo en lo relacionado con la prevención, ya que es donde hay que incidir y poner todos los medios posibles".



Desde UGT y CCOO han señalado que trabajar "no debe suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores" por lo que han exigido una "prevención real" y han hecho un llamamiento a las administraciones para que "extremen la vigilancia y control del cumplimiento de las leyes en materia preventiva".



Asimismo, han solicitado nuevamente la derogación de la reforma laboral de 2012 "caracterizada por las contrataciones temporales, parciales, bajos salarios y la precariedad que obliga a los trabajadores a aceptar condiciones laborales inseguras y supone un retroceso de derechos laborales en general conseguidos a través de varias generaciones".

