CCOO estima en más de 17.000 las horas extra no retribuidas en Almería, que supondrían 400 nuevos puestos de trabajo

CCOO estima en más de 17.000 las horas extra no retribuidas





La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha señalado este miércoles que, según un estudio efectuado por el sindicato, los trabajadores de la provincia de Almería efectúan más de 17.000 horas extra sin retribución, lo que supone el 57 por ciento del total de las contabilizadas, de forma que su regularización supondrían la creación de 400 nuevos puestos de trabajo a jornada completa.



En rueda de prensa en Almería, López ha considerado a partir de estos datos que es una "irresponsabilidad" por parte de los empresarios de Almería que se permitan estas horas "que no son pagadas a los trabajadores" y que se "obliga" a realizar "sin salario, sin cotización" y "sin seguridad, porque están en negro".



En esta línea, ha abogado por pactar entre trabajadores y patrona un registro horario, ya que de este modo incluso se podrían generar nuevos puestos que permitirían la entrada al mercado laboral de "un hijo, un vecino o un amigo que está viviendo el paro crónico que lleva esta tierra".



"Creo que los empresarios tienen que dejar de hablar tanto de responsabilidad social y ejercerla" para "ser responsables con los trabajadores y esta tierra, que ya les toca", ha opinado López.



Por su parte, el secretario provincial de CCOO, Antonio Valdivieso, ha señalado que entre los productivos fundamentales de Almería está el turismo, "con una cara b de precariedad, temporalidad y estacionalidad", y el campo con el complemento del manipulado, "donde se está viviendo una situación de alegalidad porque no se está pagando el SMI y el empresariado se niega a firmar un convenio donde tengan que pagarlo".



"Lleva más de dos años negociándose y no hay avances", ha criticado el responsable provincial, quien ha afeado su actitud a la patronal ya que ante un "pequeño avance" se producen "dos o tres retrocesos" en la siguiente reunión o "se inventan fórmulas" que impiden la efectiva aplicación del SMI, por lo que las negociaciones "se pueden alargar en el tiempo" sin fecha definida.



Igualmente, ha destacado la situación del sector de la piedra natural "donde no hay precariedad laboral en cuanto contratación pero los 3.500 trabajadores y trabajadoras de la Cuenca del Almanzora tienen sus salarios congelados desde el año 2012 hasta el 2025 como mínimo porque están sujetos transitoriamente al convenio de la Construcción".



Según Valdivieso, "el 67 por ciento de las rentas salariales en Almería están por debajo de los 1.000 euros, el 50 por ciento por debajo del SMI de 850 euros de 2017 y el 29 por ciento por debajo de los 400 euros". Además, en materia de pensiones, la provincia almeriense es la tercera más baja de España, con una media que no supera los 825 euros y registra una de las economías sumergida de las más altas de Andalucía por encima del 30 por ciento, según ha detallado.





--EUROPA PRESS--