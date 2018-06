CCOO denuncia la situación de acoso que sufre una trabajadora de la Residencia Escolar “Ana Mª Martinez Urrutia”

Imagen de la protesta

ALMERÍA.- El sindicato provincial CCOO de Almería se ha concentrado en el día de hoy a las puertas de la Delegación de Educación para denunciar la situación en la que se encuentra la trabajadora de la Residencia Escolar “Ana Mª Martínez Urrutia”, María Luisa Pardo Granch, que, tras un largo proceso de discriminación, asedio y hostigamiento laboral, ha sido sancionada por parte de la dirección del citado centro a una suspensión de empleo y sueldo de 20 días, por unos hechos que presuntamente acaecieron hace dos años y optando por la sanción más severa del régimen disciplinario.



Según declaraciones del Secretario General de CCOO Almería, Antonio Valdivieso, no hay pruebas objetivas para esta sanción y que según su criterio se debe a una notable animadversión hacía la veterana sindicalista. También apunta, que no es el primer trabajador en esta situación y que actuaciones por parte de la dirección de este centro han sido recurridas por el sindicato y se les ha dado la razón posteriormente en los tribunales.

CCOO indica que dicha sanción ha sido recurrida judicialmente y. denunciado además, la nula receptividad por parte de la Administración Educativa para resolver el conflicto de forma dialogada. Ya que se ha intentado que mediera ante esta situación y no ha habido voluntad política por parte de le Delegación. Por todo ello, denunciamos la conducta antisindical en estos términos y exigimos la dimisión o cese por parte de la propia Delegación del responsable del centro