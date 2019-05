CCOO-A insta a los empresarios a





La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha instado a la patronal a cumplir los acuerdos y la legislación en materia laboral tras haberse "escondido" durante "seis meses bajo el ala de los procesos electorales" y tratar de mantener esta situación "bajo el ala del Gobierno andaluz", ya que por la "irresponsabilidad" de una "parte importante" de los empresarios, continúan los "bajos salarios" entre los trabajadores.



Así lo ha manifestado la dirigente sindical ante los periodistas antes de participar en una jornada de delegados en Almería, donde ha criticado que un sector del empresariado andaluz quiera "seguir teniendo de la necesidad de la gente una ganancia directa en su cuenta de resultados" porque "ni siquiera cumple lo que está marcado en la ley".



"El salario mínimo hay que cumplirlo sí o sí, está en el BOE, es una norma. ¿No hablan de seguridad jurídica? Los trabajadores también quieren seguridad jurídica y si ese es el mínimo legal, tienen que cumplirlo, que no busquen excusas", ha recalcado López, quien ha incidido en que los empresarios "están matando por inanición" el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) suscrito por las partes hace un año.



En este sentido, ha advertido que sería "irresponsable" por parte de la patronal generar "la sospecha de que lo que firman después no vale", ya que "eso es malo para la estabilidad de un país". Con ello, ha puesto como ejemplo el registro de la jornada laboral, que "es una ley y tienen que cumplirlo", de modo que "tienen que sentarse con los representantes sindicales para ver la mejor forma" de cumplirlo.



CIEN DÍAS "PERDIDOS" EN LA JUNTA



"No queremos que aparezca la Inspección de Trabajo para sancionar, pero tampoco que siga habiendo tanto fraude como hay", ha apostillado López, quien también ha valorado el papel del Gobierno andaluz durante sus cien primeros días "perdidos" al frente de la Junta, con "muchos anuncios" y "pocas propuestas materializadas" que "han ido en una dirección que para nada es la que necesitan las personas trabajadoras", en su opinión.



Para la secretaria de CCOO-A, "las pocas" medidas implantadas por el Gobierno andaluz "han ido destinadas a aquellos que tienen más recursos económico, como la bajada impositiva de IRPF o del impuesto de sucesiones", lo que a su parecer, va a "perjudicar al conjunto de la población" al entender que "si se recauda menos de quien más tiene, hay menos para atender a quien menos tiene a través de la educación, sanidad" o la "dependencia".



Según la evaluación de la dirigente sindical, el Ejecutivo autonómico "habla mucho de las listas de espera y tramitaciones pero poco de qué va a hacer para solucionar los conflictos que tiene Andalucía".



Aunque López se ha mostrado favorable a "aligerar la burocracia y facilitar a las empresas que se instalen en Andalucía", ha considerado que los recursos públicos deben tener un "retorno social". "Dar dinero a cambio de nada no es posible, las empresas que se instalen en Andalucía tienen que saber que hay controles burocráticos para ese dinero público, que hay orientación para esos recursos públicos en generación de empleo estable, de calidad y en generación de tributación", ha dicho.



Con ello, ha insistido en la necesidad de fijar "controles" al tiempo que se aligeran "trabas" administrativas, con "eficacia y eficiencia, que es lo mínimo que tiene que estilar un Gobierno". "Que no nos vendan que se hace un esfuerzo para tener eficacia y eficiencia, es lo mínimo que tienen que tener los gestores públicos y los gobernantes de una comunidad autónoma con ocho millones y medio como tiene Andalucía", ha insistido.



MODIFICACIÓN DE LA REFORMA LABORAL



De otro lado, y una vez finalizados todos los procesos electorales, desde CCOO-A creen que ha llegado el momento de introducir modificaciones a la última reforma laboral, al menos en los "dos o tres aspectos más sencillos" para un nuevo marco que "atienda a las nuevas realidades y a los abusos que se dan" mediante el "fraude".



Para López es esencia que los cambios permitirán que "prevalezca el convenio sectorial", que no caduquen los convenios aplicados hasta la entrada en vigor de los nuevos acuerdos y que haya un "mayor control en la subcontratación de empresa" para evitar la "la cadena diabólica" de subcontrataciones de la que "nadie es responsable pero que paga el trabajador, incluso ahora con la muerte", según se ha referido en alusión al caso de un repartidor fallecido tras un accidente de tráfico.



"No vale echarse atrás, porque la pérdida de confianza puede crear conflictividad", ha avisado antes de reivindicar a los diferentes gobiernos que pongan "en el centro de su actuación a las personas que peor lo están pasando" puesto que la "desigualdad" derivada de la "precariedad laboral" impide "vivir con dignidad" o "crear un proyecto de vida".



En la misma senda, ha considerado que ha llegado el momento de que España se modernice para evitar ir en el "vagón de cola" de la era digital y la tecnificación de la industria, puesto que las nuevas tecnologías son una oportunidad para la creación de empleo y proyectar el país. "Tenemos que hablar de transiciones justas para modernizar sectores productivos e ir a una economía verde".

--EUROPA PRESS--