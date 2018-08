CC OO Almería denuncia la falta de aire acondicionado en Bola Azul

Bola Azul

ALMERÍA.- El Sindicato de Sanidad de CCOO de Almería denuncia todos los veranos las continuadas quejas de trabajadores y pacientes por la falta de aire acondicionado en consultas y salas de espera.

Esta vez le toca el turno al Centro Periférico de Especialidades de la capital, conocido por el sobre nombre de “Bola Azul”. Es triste que el centro sanitario más importante de la capital junto con el CH Torrecárdenas no cuente con las condiciones térmicas oportunas para los pacientes. Afortunadamente dentro de las consultas el aire acondicionado funciona bien. Pero desgraciadamente donde más tiempo pasan los paciente es esperando en salas de espera o en pasillos convertidos en aquellas.



Desde comienzos de verano, en las dos alas de la planta baja de dicho centro, no funciona el aire acondicionado. La dirección del centro ha tenido más que tiempo de arreglarlo, pero no ha sido así. Y la climatización del ambiente queda “en manos” de los pacientes. Nunca mejor dicho pues son los abanicos el único remedio contra el agobiante calor de este verano. En “la bola azul” los pacientes sí son el “centro del sistema”, pero concretamente del “sistema de climatización” del edificio, lo cual es de una gran rentabilidad económica para la gerencia del mismo; pero demuestra que en la práctica no siempre el paciente es el centro de nuestro sistema.



En la nueva estrategia de Cuidados de Andalucía se plantean nuevos retos en el cuidado de la ciudadanía (incrementando la calidad, la accesibilidad, la continuidad de los cuidados, la personalización, fomentando la participación ciudadana y la responsabilidad compartida, etc.). Perdonen que dudemos de Ustedes -gerentes y directivos del SAS- cuando no son capaces de tener en condiciones el aire acondicionado para los pacientes.