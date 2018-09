Cazorla recomienda al alcalde de Almería que se emplee en informar sobre el cumplimiento de los acuerdos

El portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, confirma que el primer edil, Ramón Fernández-Pacheco, confesó “desconocer el grado de ejecución de las exigencias pactadas” y lo emplazó a una reunión con la concejala de Economía



Miguel Cazorla en una rueda de prensa

ALMERÍA.- “El alcalde de Almería debería emplearse en informar públicamente sobre el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios en lugar de intentar desacreditar a Ciudadanos (Cs)”, con estas palabras el portavoz municipal de la formación naranja, Miguel Cazorla, ha respondido al primer edil, Ramón Fernández-Pacheco, sobre las declaraciones realizadas en torno al estado de las medidas pactadas con Cs, las cuales permitieron su apoyo a las cuentas del Consistorio.

“El espacio mediático que el alcalde me recrimina quedaría anulado desvelando el grado de ejecución de los acuerdos presupuestarios, revelando así la capacidad de gestión de su equipo de gobierno”, palabras con las que el edil de Cs ha retado a Ramón Fernández-Pacheco. “Nosotros no sonreímos ante las declaraciones del mayor representante del Ayuntamiento de Almería, más bien nos producen sonrojo” ha expresado Miguel Cazorla, confirmando que el primer edil capitalino confesó “desconocer el grado de ejecución de las exigencias pactadas”. Por ello, lo ha emplazado a una reunión con la concejala de Economía, María Vázquez, para el viernes 14 de septiembre, fecha cerrada el miércoles, 12 de septiembre.

“La reunión del viernes es la solicitada por Ciudadanos y lamentamos no poder analizar estos temas con el alcalde”, ha manifestado el portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, argumentando que puede deberse a tres cuestiones: “que a Ramón Fernández-Pacheco no le interese tanto como dice la estabilidad de la ciudad que gobierna; que no tenga voluntad de llegar a un acuerdo con Cs este año y quiera prorrogar presupuestos o que tenemos un alcalde perdido al frente del Ayuntamiento de Almería”.

En un intento de alejarse de cualquier tipo de confrontación, desde el Grupo Municipal de Cs han defendido nuevamente que, al margen de lo que ocurra a nivel autonómico o nacional, el objetivo en la capital almeriense es trabajar por la estabilidad, velando por el cumplimiento de las medidas pactadas. La formación naranja se ha mostrado dispuesta a negociar desde el talante y el consenso, al entender que unos presupuestos prorrogados no benefician a los almerienses, en todo caso, sólo al Partido Popular en año de elecciones. De este modo, Miguel Cazorla, ha pedido al equipo de gobierno que “busquen otra excusa si no les interesa llegar a acuerdos con nuestra formación, dejen de lanzar bombas de humo para confundir a la ciudadanía y pongan a trabajar a sus concejales por la capital”.

Por último, el portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha lamentado que el alcalde de la capital baje el nivel de la política a estos extremos, “le pido encarecidamente que no mienta y que no ofrezca versiones sesgadas de los escasos encuentros que mantenemos”. Y puestos a desvelar contenidos, “le invito a que describa qué avances se han producido en las comisiones de seguimiento de los acuerdos presupuestarios, exigidas por Ciudadanos”.

“Podemos entender que no le haga gracia que se evidencie su falta de gestión o que se desvelen sus verdaderas intenciones pero si el alcalde de Almería dio su palabra, esperamos que no falte a ella” ha concluido el edil de la formación naranja, Miguel Cazorla.