El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla





El portavoz del grupo de Cs en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha pedido al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), que "no mienta" y "no ofrezca versiones sesgadas de los escasos encuentros" que, según él, mantienen ambos, toda vez que le ha reclamado que "describa qué avances se han producido en las comisiones de seguimiento de los acuerdos presupuestarios exigidas por Ciudadanos".



Así se ha expresado el portavoz municipal después de que el primer edil aclarara este miércoles que, en la tarde anterior, había mantenido una extensa reunión con el propio Cazorla fechada con anterioridad a pesar de que esa misma mañana el edil de la formación naranja salía ante los medios de comunicación a reclamarle una "reunión urgente" para abordar la ejecución presupuestaria y el diseño de las cuentas para el próximo año.



"El alcalde de Almería debería emplearse en informar públicamente sobre el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios en lugar de intentar desacreditar a Ciudadanos", ha interpretado Cazorla ante las palabras del alcalde, quien aseveró que "cuando alguien del equipo de gobierno en representación del alcalde firma un documento, lo firma para cumplirlo", por lo que es su "voluntad" hacerlo en el "mayor grado posible".



Para Cazorla, el espacio mediático que el alcalde le "recrimina" quedaría "anulado", según él, si indicara "el grado de ejecución de los acuerdos presupuestarios, revelando así la capacidad de gestión de su equipo de gobierno". "Nosotros no sonreímos ante las declaraciones del mayor representante del Ayuntamiento de Almería, más bien nos producen sonrojo", ha añadido antes de indicar que el regidor le habría asegurado "desconocer el grado de ejecución de las exigencias pactadas".



Así, ha añadido que el mismo martes quedó cerrada una cita con la concejala de Economía y Hacienda, María Vázquez (PP), para este viernes. "La reunión del viernes es la solicitada por Ciudadanos y lamentamos no poder analizar estos temas con el alcalde", ha manifestado el portavoz de la formación naranja.



Con ello, el portavoz ha abundado ha valorado que dicho encuentro con Vázquez en lugar de con el alcalde puede deberse "a tres cuestiones: que a Ramón Fernández-Pacheco no le interese tanto como dice la estabilidad de la ciudad que gobierna; que no tenga voluntad de llegar a un acuerdo con Cs este año y quiera prorrogar presupuestos o que tenemos un alcalde perdido al frente del Ayuntamiento de Almería", según ha observado.



"El objetivo en la capital almeriense es trabajar por la estabilidad, velando por el cumplimiento de las medidas pactadas", han añadido desde Cs, donde han reiterado que "unos presupuestos prorrogados no benefician a los almerienses, en todo caso, sólo al Partido Popular en año de elecciones".





