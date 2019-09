El concejal y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería





El concejal y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha lamentado este sábado que la repetición electoral "a la que nos conduce la irresponsabilidad de Pedro Sánchez" pueda suponer el "enésimo retraso" en la obra de rehabilitación de la antigua estación de tren, una actuación que "debería estar finalizada desde hace meses".



"Los almerienses estamos hartos de que nos tomen el pelo a la hora de poner en valor nuestro patrimonio histórico mediante actuaciones que no llegan nunca, o que lo hacen tarde y mal, y por eso vamos a estar muy pendientes para que no se produzca ni una sola demora más", ha manifestado Cazorla en un comunicado de Cs.



El concejal ha indicado que en julio Adif informaba de que la restauración del monumento almeriense, que lleva "cerrado a cal y canto desde 2005", se atrasaba más de lo previsto debido a la necesidad de incorporar un modificado al proyecto de obra inicial. "Esto supone que el próximo Gobierno que salga de las urnas tras el 10-N tendrá que determinar cuándo y cómo se ejecuta la tercera y última fase de las obras, con lo que los almerienses ya estamos padeciendo las consecuencias negativas de la repetición de las elecciones en una actuación tan emblemática para la ciudad", ha criticado.



En ese sentido, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos ha afeado que "el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), nos vendiera este proyecto la pasada campaña como algo que se había logrado gracias al PP cuando gobernaba Rajoy; si ahora, con el PSOE en la Moncloa, las obras se demoran, primero por un vicio oculto en la obra, y luego por una repetición electoral, confirmamos que no se harían tan bien las cosas como nos vendió el alcalde en su día", ha afirmado.



Así, Cazorla ha criticado que "primero por problemas debido a una mala planificación de esta obra, que condujeron a toparse con un vicio oculto en el proyecto de obra, y ahora por la incompetencia de Pedro Sánchez para sacar adelante su investidura, se está poniendo a prueba la paciencia de los almerienses, que ven cómo un edificio tan emblemático como la estación antigua lleva cerrada y sin uso casi 15 años, y lo peor es que no sabemos hasta cuándo va a permanecer así".

