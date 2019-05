Cazorla (Cs)





El candidato del Cs al Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha reconocido en la madrugada de este lunes que los resultados de las elecciones municipales en la capital "no cumplen las expectativas" que se había marcado el partido, que pierde uno de los tres ediles con los que había contado en este mandato, si bien aún se ve como "llave" de gobierno.



"Tendremos que empezar a partir de mañana a plantearnos qué vamos a hacer, sentarnos y hablar", ha valorado el alcaldable de Cs durante su intervención tras la finalización del escrutinio que le ha otorgado el 7,58 por ciento de los votos con 5.971 sufragios. "Nos toca analizar lo sucedido, que lo haremos en las próximas horas", ha añadido.



Pese a la pérdida de apoyos en la capital, el aspirante ha descartado que el resultado sea un fracaso, aunque cree que habrá que analizar "por qué no ha llegado nuestro mensaje" a pesar de las altas expectativas que mantenían, según ha confesado.



Así, ha afirmado que la "ilusión" y las "ganas" no van a "achicar" de cara a este mandato, en el que Cs va a "seguir pensando en mejorarle la vida a todos y cada uno de los almerienses", sentido en el que ha reconocido el trabajo de sus compañeros.



En su vertiente de coordinador provincial, Cazorla ha valorado los resultados obtenidos en los municipios en los que concurría la formación naranja y ha remarcado que en diez de los 21 municipios que contarán con concejales naranjas "somos llave de gobierno".



Ha saludado el incremento en 3.000 votos y que Ciudadanos haya pasado de tener "20 concejales a tener 47 en toda la provincia". "Concurrimos en 2015 en 18 municipios y ahora hemos concurrido en 36, de los cuales hemos conseguido representación en 21 frente a los 12 que logramos hace cuatro años".



Cazorla también ha remarcado que la formación que lidera Albert Rivera haya conseguido tres alcaldías; Albanchez, Lúcar y Los Gallardos porque "tener un alcalde naranja es una gran noticia".



"Ser la llave de gobierno en diez de los 21 municipios nos va a dar posibilidades de algo tan importante como es la Diputación, que queda en el aire y, por qué no, también tendremos posibilidad de formar gobierno", ha concluido.





--EUROPA PRESS--