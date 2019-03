Castellón (PP) deja el área de Urbanismo del Ayuntamiento pero mantendrá su acta hasta acabar el mandato

Castellón (PP) deja el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería





El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón (PP), ha dejado este martes de dirigir el área que le fue asignada desde que el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, asumió la presidencia de la corporación municipal, si bien mantendrá su acta de concejal hasta el final del mandato.



Así lo ha trasladado a través de un apunte en Twitter el primer edil almeriense, quien ha agradecido el "privilegio" que ha supuesto para él "trabajar juntos por Almería" hasta este momento, en el que Castellón desarrollará su carrera profesional en el ámbito privado a través de una empresa "desvinculada del urbanismo y de la construcción", según ha explicado el propio concejal en declaraciones a Europa Press.



Castellón, quien ya había manifestado su intención de abandonar la política, ha detallado que "siempre" ha tenido "muy claro" su interés en permanecer "dos o tres mandatos" al servicio de lo público, de manera que ha reconocido incluso que habría preferido dejar antes el cargo aunque "no quería dejar las cosas a medias".



Así, tras el traslado de la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo a las nuevas dependencias de Plaza Marín, el concejal popular ha optado por renunciar al cargo si bien, ante la proximidad de la convocatoria de elecciones municipales, mantendrá su acta como concejal del PP.



"Tengo dos hijas y la familia lo requiere. Esta es una dedicación con mucha intensidad y creía que era el tiempo de dedicarme a mi familia y a mí mismo", ha explicado Castellón, quien también ha incidido en que prefiere irse mientras "todo vaya bien" y no "cuando me enseñen la puerta".



Preguntado por si mantendrá un papel activo durante los próximos periodos de campaña electoral y en la vida política del PP, Castellón ha trasladado que se identifica con las siglas de su partido y que respalda a sus compañeros para que "sigan gobernando", aunque la intención es volver a ser "un ciudadano más", con lo que su actividad se irá "disolviendo como un azucarillo".



Así, hasta que finalice el mandato, la concejal Ana Martínez Labella asumirá las competencias de Vivienda y Desarrollo Urbano además de las propias, el frente de Fomento, mientras que la edil de Economía, María Vázquez, tomará la portavocía.





--EUROPA PRESS--