Pablo Casado, durante su visita por zonas de Almería afectadas por la gota fría





El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este jueves al Gobierno las ayudas para los afectados por el temporal que afectó a buena parte del sudeste peninsular hace dos semanas y que dejó siete víctimas mortales, de forma que "ahora lo que queda es evaluar los daños y hacer que las ayudas lleguen muy pronto".



"El medio ambiente no se defiende solo en Nueva York, se defiende viniendo a Almería, no sobrevolarla, pisando el barro, pisando el estiércol y viendo que aquí hay historias desgarradoras de quienes lo han perdido todo", ha manifestado Casado en una visita a una explotación ganadera cuyo dueño ha perdido 200 cabezas de oveja.



En esa línea, ha incidido en que "hablar de medio ambiente es hablar de agricultura y ganadería, que es lo que combate el cambio climático", sentido en el que ha mostrado su postura "cerca de los afectados" de las provincias de Almería, Murcia, Alicante y Albacete.



"No hagamos más discursos que se quedan en Estados Unidos, no hagamos tanto sobrevuelos desde helicóptero y que se venga a pisar el terreno con ayudas contantes y sonantes", le ha reclamado al presidente en funciones, Pedro Sánchez.



En una comparecencia sin preguntas de los medios, el líder del PP ha urgido al Gobierno que transfiera los fondos destinados a paliar los daños a los afectados, toda vez que ha destacado que desde la Junta de Andalucía se han liberado ya 75 millones de euros para los afectados en las provincias de la región.



Del mismo modo, y tras valorar las acciones a nivel local por parte de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de la capital, Casado ha insistido en que "el medio ambiente también son infraestructuras", de forma que buena parte de los daños ocasionados por las riadas se deben a que "había ramblas que no se han limpiado oportunamente".



Con esto, el dirigente popular ha recalcado que a través de los pactos nacionales del agua y los planes hidrológicos propuestos por su partido ya se planteaban "limpiezas de ramblas, nuevas canalizaciones, nuevas balsas y nuevas infraestructuras que mitigaran ese tipo de fenómenos".



Casado, que ha recorrido durante una media hora la zona cercana al camping de Almería en el que se produjeron 60 desalojos a raíz de la gota fría, espera que las lluvias torrenciales vividas recientemente no se vuelvan a repetir en "décadas" y que, para entonces, "hayan llegado las ayudas" a los afectados.

