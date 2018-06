Casado, ante militantes del PP en Almería





El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ha dado la cara en apenas dos semanas como un Rodríguez Zapatero dos" y le ha acusado de tener una agenda política que se basa en la "fractura social".



En un acto con militantes en Almería, Casado ha afeado al PSOE que haya entrado en la RTVE como "un elefante en una cacharrería", haya echado mano de la "demagogia y el buenismo" en materia de inmigración, no haya dado "cobertura institucional" al Rey ante los "ultrajes en Cataluña" como Jefe del Estado o "esté cediendo a los etarras por dejar de matar".



"Ya ha dejado claro que no puede legislar porque sus aliados son los batasunos, los independentistas y los podemos, y que su agenda es la de la fractura social que el propio Pablo Iglesias ha dicho que es la que estaría haciendo él en el Gobierno de España", ha dicho.



Casado ha indicado que, si bien el PSOE "se quejaba mucho de la pluralidad", ha optado por "entrar directamente como un elefante en una cacharrería en el ente público" y de la manera que "ya dijo Iglesias reclamó para sí mismo en las elecciones 2015-16".



El candidato a liderar el PP también ha criticado la "política de gestos" de Sánchez en inmigración y ha lamentado que, "en base a una supuesta superioridad moral de la izquierda, haya roto la política de inmigración que tan buen resultado ha dado a España".



"A nosotros nadie nos tienen que explicar qué es una tierra de acogida pero no queremos demagogia", ha asegurado para reclamar "que volvamos al consenso básico" en esta materia que hizo que España "apostara por políticas de cooperación en origen para darle una oportunidad a estas personas para que canalicen sus ansias de futuro antes de echarse al mar en ataúdes flotantes".



Para Casado, prima una "inmigración ordenada, legal, en igualdad de derechos y de obligaciones" y no "demagogia con la valla de Melilla que hace un efecto llamada del que las mafias se aprovechen de esta pobre gente". "No demos falsas esperanzas, ni crispemos socialmente acaparando los buenos sentimientos", ha añadido.



Al hilo de esto, ha reprochado "la cesión a las presiones independentistas", ya que "no podemos tener un Gobierno que es rehén de los votos secesionistas de investidura" y a los "etarras".



"Nosotros vamos a poner pie en pared ante la intención de acercar presos etarras a las cárceles vascas porque a nosotros no nos dan pena ellos, nos dan pena las víctimas", ha afirmado entre aplausos de los asistentes para remarcar que la "defensa de las victimas es la esencia del PP, nuestra columna vertebral, y no vamos a tolerar ninguna contraprestación por dejar de matar como tampoco las hubo cuando mataban".



Casado ha concluido trasladando que la defensa de las víctimas del terrorismo va a ser "una política nuclear", y ha asegurado que si es presidente de los 'populares' va a "enarbolar esa bandera de forma firme y sin complejos".





--EUROPA PRESS--