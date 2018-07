Pablo Casado llega a Roquetas de Mar con Juan Ignacio Zoido





El aspirante a presidir el PP Pablo Casado se ha mostrado este sábado confiado en las posibilidades que tiene su candidatura para imponerse el próximo fin de semana en el Congreso Nacional de su partido, con el que, según ha manifestado ante los compromisarios y militantes, "si lo hacemos bien, al día siguiente el PP va a recuperar muchos puntos en las encuestas y muchos millones de electores".



"Tengo a los mejores, y no sé si voy a ganar, creo que sí, vamos bien, pero si ganamos nadie pierde y todos van a tener sitio", ha dicho Casado durante un acto celebrado a pie de playa en Roquetas de Mar (Almería), en el que ha estado arropado por el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido y en el que ha asegurado que dentro de su proyecto "todo el mundo tiene sitio", por lo que si resulta victorioso "no va a haber fractura" dentro del PP.



Casado ha asegurado que su "obsesión" es que los populares lleguen "en forma" a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año para que los concejales y los alcaldes de la formación "tengan un partido nacional que les aporte votos y apoyo" y, "sobre todo, que se comprometa cuanto antes a volver a gobernar en España". En la misma línea, ha lanzado un guiño especial para el PP andaluz, del que ha destacado el peso que ostenta en la formación.



Asimismo, el dirigente del PP ve posible que pasado el cónclave los miembros del partido que se identifican con las distintas opciones lleguen a una "integración" que esté "encabezada por quienes decidan los compromisarios", de los que aún los candidatos tratan de recabar apoyo.



En esta tarea y antes de iniciar el acto, Casado se ha vuelto a referir en declaraciones ante los medios al vídeo contra la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. "¿A quién perjudica ese vídeo? Está claro que a mí, por tanto, quien lo haya hecho evidentemente sé que no es de mi entorno", ha valorado el candidato, quien cree que la cinta se ha elaborado con la "clara voluntad" de "perjudicar" su candidatura.



Así, se ha mostrado "en contra" de cualquier campaña de desprestigio a compañeros" que, según ha recalcado, él mismo ha "sufrido" a través de "vídeos difamatorios con absolutas infamias y mentiras" que "afortunadamente no han trascendido tanto", pero que han llegado a los "Whatsapp de los compromisarios". "Quiero un proyecto limpio y en el que todos quepan en el partido", ha reiterado antes de recordar que "el enemigo no está dentro" del PP.



Con ello, Casado ha insistido en que él ha defendido tanto al partido como a las personas que aparecen en el vídeo, y ha "dado la cara" en "los peores momentos" en "platós, en rueda de prensa y cuando perdíamos elecciones", de manera que continuará en esa defensa "porque son compañeros, amigos y personas que se han dejado la piel para defender al Gobierno de España y también para defender a nuestro partido".



SEGURIDAD EN LAS FRONTERAS



Durante su comparecencia, Casado se ha referido además a determinados asuntos como la gestión de la inmigración realizada por el Gobierno tras la recepción del 'Aquarius', y que ha tachado de "demagoga" frente a las políticas realizadas por su partido "sin fotos" y "preservando la seguridad de las fronteras en colaboración con la UE" y la "dignidad de aquellos que arriesgan sus vidas en ataúdes flotantes para llegar a Europa".



Así, ha incidido en que Zoido "siempre estuvo en cooperación, también con los países del Magreb, del Sahel, también del África subsahariana" para actuar "en origen" y evitar "esos dramas y esas mafias que al final ahora se ven envueltas además en un efecto llamada tremendamente perjudicial para esas personas, pero también para la seguridad de las fronteras europeas".



"La seguridad y la libertad hay que preservarlas con buenas políticas y no con demagogias", ha insistido Casado, quien ha asegurado ante ello que su partido es "social, solidario y cohesionado", según ha dicho en una intervención en la que también ha criticado que el Gobierno esté "recortando sus compromisos con la Alta Velocidad" y se dedique a "afeitar los presupuestos sobre todo en aquellos territorios donde siempre ha gobernado el PP" y donde, según ha observado, "no tiene expectativas de cambiar esos gobiernos".

