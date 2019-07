Carmen Yanes y José Alarcón, vencedores del 6º Concurso Internacional de Danza

La actividad, organizada por Indanza y el Área de Cultura, dentro del 53º Festival de Flamenco y Danza de Almería, celebró la gran final anoche en el Teatro Apolo



Foto de familia de los ganadores

ALMERÍA.- Con un gran éxito de asistencia y un alto nivel artístico, anoche se celebró en el Teatro Apolo la gran final del 6º Concurso Internacional de Danza que organiza cada dos años la Asociación Indanza, en colaboración con el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, en el marco de la celebración del Festival de Flamenco y Danza.

En la modalidad de Danza Española, el primer premio recayó en José Alarcón López, mientras que el segundo y tercer premio fueron, respectivamente, para Joan Fenollar Ortí y Rocío Vasco Magán. En cuanto a la modalidad de Baile Flamenco, el primer premio fue para Carmen Yanes Megías, el segundo para Fuensanta Blanco y el tercero para Lisiane Sfair. La dotación económica para cada uno de los premios es de 2.000, 1.000 y 500 euros.

Además de los premios económicos, el concurso internacional organizado por Indanza y el Ayuntamiento de Almería, incluye la concesión de varias becas. En danza, José Alarcón ganó la beca del Ballet Nacional de España, Daniel Cabezuelo López la beca del festival de Jerez y Mario García la de la Escuela de Flamenco de Andalucía. En cuanto a la modalidad de flamenco, Inmaculada López ganó la beca del Festival de Jerez y Lorena Oliva la de la Escuela de Flamenco de Andalucía.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, mostró su satisfacción “por ver la ilusión con la que los participantes se toman el concurso, que está alcanzando un nivel cada vez más alto, al nivel del gran elenco de profesionales con los que hemos contado en el jurado”. Un jurado de excepción que estuvo presidido por Blanca del Rey, con el director del Ballet Nacional, Antonio Najarro, Gala Vivancos, La Lupi, Jesús Fernández, Carmen Delgado y Tomás de María.

La ganadora de la modalidad del baile flamenco, Carmen Yanes, de Sevilla, que bailó por alegrías en la final, señaló que “ha sido muy rápido, con muchos compañeros maravillosos. Ha sido una experiencia muy bonita, con muchos nervios, porque también teníamos un tiempo límite del que no podemos excedernos. El Festival de Almería es inmejorable”.

Por su parte, José Alarcón, de Málaga, ganador de la modalidad de danza española, explicaba que “es la primera vez que me he presentado a un concurso bailando solo. Estaba bastante nervioso pero muy bien y contento. He disfrutado mucho, con los compañeros somos casi como una familia”. Alarcón bailó una pieza ‘Fígaro’ de Sara Calero, “que nos ha cedido la Compañía Ibérica de Danza”.

Como presidente de Indanza, Tomás de María explica que “de José Alarcón nos ha fascinado su seguridad en el escenario, su técnica impresionante. Fantástico con la zapatilla y en el baile de zapato. Y Carmen Yanes estuvo algo nerviosa con la bata en semifinal, pero ha ganado en la final con un baile reposado, muy definido, el mantón y la cola muy bien dominado. El nivel ha sido muy grande”, concluye.

3 a Compás y Ballet Nacional de España

El 53º Festival de Flamenco y Danza de Almería sigue con su programación en este inicio de semana. Del lunes 15 al miércoles 17 serán los cursos con Eduardo Leal y también la celebración del ciclo ‘3 a Compás’. El lunes 15 con Aitana Rouseau, el martes 16 con Macarena Ramírez y el miércoles 17, con el propio Eduardo Leal que, ese mismo día a las 12.00 horas dirigirá un flashmob en la explanada junto al Mercado Central. Todas las citas de ‘3 a Compás’ serán a las 22.00 horas en la Alcazaba, que tras muchos años, vuelve a incorporarse al Festival Flamenco.

La última gran cita con la danza dentro del 53º Festival de Flamenco de Almería será el jueves, 18 de julio, con el Ballet Nacional de España, acompañado por la Orquesta Ciudad de Almería, en la Plaza de Toros, con un repertorio formado por tres coreografías de Antonio Ruiz Soler: ‘Eritaña’, ‘Zapateado de Sarasate’ y ‘Sombrero de Tres Picos’, y una cuarta, ‘Eterna Iberia’, de su director Antonio Najarro.

Las entradas están a la venta en los canales de venta habituales, en la taquilla municipal que está situada en el Teatro Apolo, y también en la web www.almeriaculturaentradas.es, con distintos rangos de precios en función de la zona de asiento.