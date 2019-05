Carmelo Rodríguez gana las elecciones a rector de la UAL con un 87,22% de respaldo

El candidato a la reelección ha conseguido el apoyo de la comunidad universitaria, “superando todas las expectativas que él mismo tenía” para continuar gobernando otros cuatro años. Los votos en blanco han representado el 12,78%



Carmelo Rodríguez es aplaudido tras conocerse los resultados

ALMERÍA.- Las elecciones a rector de la UAL 2019 han finalizado con un respaldo a favor del único candidato a la reelección del 87,20% frente al 12,78% de votos en blanco.

Desde que se abrieran las mesas a las 10.00 horas, la comunidad universitaria ha ido, de forma ininterrumpida votando en la Sala Bioclimática del Edificio A. A las 19.00 horas, una vez cerradas estas, ha comenzado el escrutinio que ha dado los siguientes resultados:

PDI: 387 votos a favor y 37 en blanco, obteniendo el candidato el 52% apoyo del 57% de representación que tiene este colectivo.

Resto de PDI: 164 votos a favor y 6 en blanco, con 4,82% del apoyo con respecto al 5% de representación.

PI: 44 votos a favor y 4 en blanco, con 1,83% de apoyo en relación al 2%.

PAS: 194 votos a favor y 112 en blanco, con un 8,24% de apoyo del 13%.

Estudiantes: 233 votos a favor y 31 en blanco, con un 20,30 de apoyo, del 23% de representación.

Carmelo Rodríguez ha afirmado, nada más saber los resultados que “han superado con creces las expectativas que tenía, muy contento con la participación de todos los sectores aunque los estudiantes han participado menos pero hay que entender que están en periodo de exámenes y clases terminadas. No obstante, agradezco especialmente su participación en esta época, así como el trabajo de todas las mesas electorales. Estoy muy satisfecho por el apoyo recibido por la comunidad universitaria, sin duda me reactiva mucho más, mi compromiso para toda la universidad incluso para todos los que no me han dado hoy su confianza”. También ha asegurado que su percepción más optimista era llegar al 80% de votos a favor pero el resultado obtenido ha superado sus mejores previsiones.