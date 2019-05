Carlos Rodríguez se compromete a reactivar la economía local y la vida cultural de Mojácar

El candidato de Mojácar Para La Gente presenta la candidatura con la que concurrirá a las próximas elecciones municipales del 26M



Candidatura de Mojácar para la Gente

MOJÁCAR.- Mojácar Para la Gente propone para la localidad activar la economía, acabar con la estacionalidad del turismo, reactivar la vida cultural del pueblo y poner en valor en patrimonio local. Así lo puso anoche de manifiesto el candidato de esta formación política a la Alcaldía de Mojácar, Carlos Rodríguez, durante la presentación de la candidatura que lo acompañan para las elecciones municipales del 26 de mayo y culpó a los gobiernos municipales anteriores de la falta de infraestructuras elementales como un edificio escolar en condiciones normales de ser utilizado por la infancia de Mojácar.

En este sentido, Carlos Rodríguez, enumeró todos y cada uno de los problemas del municipio “y que con urgencia tenemos que solucionar, pero sin enojarnos unos con otros; hay que tratar de comprender, de entender, para luego poder resolver”. Por todo ello apuntó la necesidad de realizar un diagnóstico de la realidad municipal, de la situación del consistorio para atender con realismo y decisión la profundidad de los problemas del municipio.

Por otra parte, el candidato a la alcaldía apostó durante su intervención por crear el consenso necesario para conseguir un gobierno “equitativo, solidario y comprensivo, porque Mojacar es de sus vecinos y vecinas, no de unos pocos tal y como parecen creerse algunos y algunas”.

Carlos Rodríguez presentó a las personas que conforman la lista electoral de Mojácar Para La Gente y que son:

Candidata Nº 2

Astrid Schroder:

Veterinaria en Mojacar desde 1992, amante de los animales, madre de tres hijos españoles, comprometida socialmente con nuestro pueblo. Ecologista y defensora de los Derechos Humanos, militante de Izquierda Unida desde su inicio político. Feminista. Participó activamente en la Asociación de Vecinos Tortuga Mora

Candidato Nº 3

Antonio Seoane Quintela

Sargento de la Guardia Civil retirado, especialista en Seguridad Ciudadana, con 30 años de experiencia, formación en violencia de género, investigación de incendios y protección del patrimonio cultural. Cruz del mérito del cuerpo de la Guardia Civil, Cruz del Mérito Militar, Cruz de la Real y Militar orden de San Hermenegildo. Uno de los fundadores vicesecretario general y de relaciones institucionales de la Asociación profesional Guardias Civiles para la Democracia

Candidato Nº 4

María de los Ángeles Olivera Lozano

Secretaria de Dirección Bilingüe en ENDESA.Vive en nuestro pueblo desde 1999. Amante de las artes y la cultura, defensora acérrima del patrimonio cultural. Pintora, lectora compulsiva, apasionada de la fotografía

Candidato Nº5

Daniel Viriato Moreno Moreno

Nació en Bruselas y lleva mas de media viviendo en Mojacar . Formación académica en el sector alimentarioy en las artes decorativas en Belgica. Durante años tuvo un negocio familiar en Mojacar, el cual hizo posible que Mojacar gozara de una terraza Cine de verano al lado del Pueblo Indalo. Ha realizado cursos de Agroecología, amante de la naturaleza y su conservación.

Candidata Nª 6

Ikkianore Moreno Gallego

Nació en Bruselas, llegando a Mojacar muy pequeña, creció interesándose por el dibujo y la pintura, más tarde estudió Fotografía, para financiar sus estudios y ganarse la vida, ha trabajado en hostelería, conociendo el sacrificio y la tenacidad para lograr sus objetivos que es además de llevar una vida digna poder seguir estudiando, se une a nuestro proyecto para luchar por los jóvenes que quieren quedarse en nuestro pueblo y progresar con un trabajo digno. Defensora de los derechos humanos

Candidato Nº7

Sergio García Gonzalez

Trabajó 20 años en compañía de Petroleo, luego paso unos 10 años organizando eventos culturales ; Guggenheim, Chatear Courances, sus últimos 17 años trabajando como educador social en Medicos del Mundo, ABD, Fundación EVEHO, lo que más le preocupa es el bienestar de los mayores y las personas en general

Candidata Nº 8

Raquel Seoane Pan

Educadora Infantil. Militante de Izquierda Unida en el área de la mujer, defensora de los derechos humanos, comprometida luchadora contra la violencia de género , defensora del maltrato animal, ecologista y vegana

Candidato N9

Lenox Scott Napie

Desde 1967 vive en Mojacar, escritor, fundador deEntertainer , The New Entertainer. En estos momentos escribe noticias sobre España con Business over Tapas y varios blogs como Spanish Shilling. Preocupado por la integración de la comunidad británica y el acercamiento de cultura como nexo entre los vecinos

Candidata Nº 10

Blanca Patilla Mateos

Profecional de la seguridad privada, Jefe de equipo en la Universidad Pública Vasca, escolta de Violencia de Genero. Preocupada y activista del medio ambiente

Candidato Nº11

Jesús Lopez Carrasco

Empresario Socialista , defensor del medio ambiente y los derechos humanos

Candidato Nº12

María Isabel Villegas García

Profesora, militante de Izquierda Unida, comprometida desde siempre con su pueblo, feminista y defensora de los derechos humanos. Su objetivo , la cultura como eje de cambio

Candidato Nº 13

Nils Velasco Schroder

Diseñador y Ebanista. Agricultor de Olivos. Defensor del Medio Ambiente, cooperante en organizaciones Sociales