Cantoria llevará a los tribunales a Diputación de Almería por paralizar obras mientras beneficia a grandes municipios

La alcaldesa de Cantoria Puri Sánchez

CANTORIA.- El Ayuntamiento de Cantoria ha puesto en manos de los servicios jurídicos municipales los incumplimientos por parte del área de Fomento de la Diputación Provincial de Almería en cuanto a los planes de obras que debían haberse ejecutado y a los retrasos presuntamente intencionados de actuaciones que han sido paralizadas en la misma fecha de su inicio. De las once obras comprendidas en el presente cuatrienio sólo se han ejecutado cuatro, precisamente las de menor presupuesto, y dos de ellas que debían haber empezado a finales del pasado año fueron sospechosamente suspendidas por la necesidad de modificar proyectos entregados por el Ayuntamiento de Cantoria que había aprobado la institución provincial. “Primero fue la oficina de atención a municipios y después la suspensión de inicio de obras, unidas al total silencio a cualquier requerimiento de información. Si a esto le unimos que Gabriel Amat se ha llevado cuatro millones de euros para Roquetas de Mar, está claro que la Diputación ya no es un instrumento público para la ayuda de los pueblos más pequeños. Lo que realmente lamento de todo este escándalo es que sea precisamente un joven de la comarca, Óscar Liria, quien como diputado de Fomento no actúe ecuánimemente ante esta violación de los principios mas básicos que siempre han regido la institución provincial”, afirma Puri Sánchez, alcaldesa de la localidad.

Así, la obra de pavimentación y alumbrado de la calle Estación de Cantoria no se ha iniciado pese a que la fecha de adjudicación es de 26 de septiembre de 2018 y tiene acreditado un presupuesto de 40.000 euros. En este caso el Ayuntamiento ha realizado la mejora de redes de abastecimiento con fondos propios, “suponíamos que ellos cumplirían con los plazos previstos de su parte de la obra, pero según parece pretenden que tengamos una calle levantada durante meses para dañar la imagen de este municipio, y eso no lo vamos a permitir” señala la alcaldesa.

En igual situación se encuentra el Mirador en Era de la calle Alamicos, con un presupuesto de 52.800 euros para una obra que se adjudicó el 27 de diciembre de 2018.

El equipo de gobierno de Cantoria ha pedido una evaluación de la situación a los servicios jurídicos debido a que “las últimas informaciones que han aparecido sobre la forma en la que se ha utilizado la institución provincial para beneficiar a una población como Roquetas de Mar, para una obra que multiplica por cinco lo comprometido en nuestro pueblo para una periodo de cuatro años, es más que suficiente para sospechar. Que además todas estas actuaciones queden suspendidas ante el periodo electoral, mientras anuncian la puesta en marcha de otras programadas mucho después, es una provocación que sencillamente nos obliga a actuar, incluso por vía judicial si es necesario”, afirma la primer edil