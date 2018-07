‘Campus inclusivo’ de la UAL: convivencia como herramienta para romper barreras

La cuarta del ‘Campus Inclusivo, Campus sin Límites’ ha sido organizada conjuntamente con las universidades de Granada y Jaén





ALMERÍA.- Coordinado por la Universidad de Almería este lunes ha sido presentada institucionalmente la cuarta edición del ‘Campus Inclusivo, Campus sin Límites’ que en esta edición cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada y de la de Jaén. En él participan una quincena de estudiantes de 4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio, con y sin discapacidad. Todos ellos están conociendo estos días los recursos de apoyo y las diferentes titulaciones de las tres universidades.

La Universidad de Almería, pionera como campus inclusivo, acoge por cuarto año esta cita con la mirada puesta en todo lo que aún queda por hacer en el campo de la inclusión como “la lucha contra el abandono escolar temprano”, tal y como ha señalado el rector, Carmelo Rodríguez. Quien destaca la importancia de que durante estos días los participantes conozcan “la Universidad por dentro con el fin de hacer patente el deseo de que no abandonéis la formación en el instituto”. El objetivo es que “ingreséis en la universidad, espero que seáis todos, y obtengáis los estudios de posgrado y doctorado donde la presencia de estudiantes con discapacidad es todavía más escasa”.

El rector ha señalado que aunque “nuestra sociedad lo asume desde hace tiempo: todos tenemos los mismo derechos, todos somos iguales. Estos valores para materializarse deben estar apoyados por leyes y normativas que permitan el paso del deseo a la realidad de una inclusión real. Lo que puede parecer un camino fácil, el viaje de los valores a la práctica, no es tan sencillo”. Por eso, asegura que la Universidad debe dar un paso más porque “la mera presencia no garantiza la inclusión y la no discriminación no se traduce de forma directa en igualdad de oportunidades”. En este sentido ha indicado que “las universidades tenemos el mejor potencial para abordar procesos inclusivos con éxito, eso sí, con la colaboración de todos los agentes, órganos de gobierno, personal de administración y servicio y estudiantes. Debemos ser no sólo fuentes de saber sino motores de cambio y progreso social. Ser una universidad inclusiva no consiste en ir a remolque de la sociedad o las leyes, sino adelantarnos al progreso social”.

Por último, ha afirmado que el camino para luchar contra las barreras visibles e invisibles “es la convivencia y por eso hace 4 años estamos viviendo la experiencia de este campus inclusivo”.

Pascual Gualda, director de la ONCE en Almería ha asegurado que en la provincia “podemos presumir del equipo tan maravilloso que tiene la UAL. La capacidad que tiene para normalizar las diferentes discapacidades”. Y ha añadido que Granada y Almería “están dando una transmisión a todo el mundo de universidades excelentes”. Además ha enfatizado que “tener una discapacidad no significa ser una persona diferente, significa que necesitamos tener oportunidades para demostrarle a la sociedad que con nuestro esfuerzo somos útiles, válidos, que podemos ejecutar proyectos y llevar adelante familias”. Y ha concluido afirmando: “Debemos aprovechar las oportunidades que universidades como estas tres nos ponen a nuestra disposición para demostrar que somos personas normales. No somos diferentes”.

Por su parte, Marta Medina, del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad de la Universidad de Granada ha destacado la importancia de la unión de las universidades de Almería, Granada y Jaén en este proyecto. “Con la sinergia de las tres universidades poníamos de manifiesto la excelencia de nuestro campus, lo mejor de cada provincia y nos poníamos en primera línea como universidades andaluzas en poner en marcha campus inclusivos. El objetivo final que buscamos es daos la oportunidad de que obtengáis una buena formación educativa para tener una buena cualificación profesional”.