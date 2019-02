Caicedo, presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, y Amós García consigue una dirección general

El Consejo de Gobierno aprueba nombramientos de altos cargos en tres consejerías



Jesús Caicedo

ANDALUCÍA.- El Consejo de Gobierno aprueba nombramientos de altos cargos en tres consejerías. Dos de ellos son almerienses, el ex senador y ex alcalde de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo es desde hoy el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Almería y el ex parlamentario andaluz Amós García Hueso, Director de General de Relaciones con los andaluces en el exterior.



El Consejo de Gobierno ha aprobado diversos nombramientos en las consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; de Presidencia, Administración Pública e Interior y de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad.

Entre los nombramientos destacan los presidentes de las siete autoridades portuarias de Andalucía: Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del nombramiento por parte de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, del Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Rafael Merino López.

Los nombramientos aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión del 19 de febrero de 2019 son los siguientes:

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

- Secretaria General de Regeneración, Racionalización y Transparencia: Nuria Gómez Álvarez

-Delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada: Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández

Presidencia, Administración Pública e Interior:

- Director General de Comunicación Social: Juande Mellado Pérez

- Director General de Relaciones con los andaluces en el exterior: Amós García Hueso

- Presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras: Gerardo Landaluce Calleja

- Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería: Jesús Caicedo Bernabé

- Presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz: Teófila Martínez Sáiz

- Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva: Pilar Miranda Plata

- Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga: Carlos Rubio Basabe

- Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril: José García Fuentes

- Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla: Rafael Carmona Ruiz

Economía, Conocimiento, Empresa y Universidades:

- Directora General de Investigación y Transferencia del Conocimiento: Rosa María Ríos Sánchez

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

- Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía: Rafael Merino López

Nuria Gómez Álvarez. Secretaria General de Regeneración, Racionalización y Transparencia

Nacida en 1973, es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla. Empezó su carrera profesional como Account Manager del sector público en Andalucía Occidental en la empresa Desarrollo Informático S.A. y posteriormente como gerente y socia de la empresa Vector Desarrollo S.L., cuyo objeto social es la distribución y abastecimiento a “organismos no gubernamentales” fuera del territorio español. Ha sido asesora técnica en la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio durante 15 años, hasta que entró a trabajar como asesora económica en el grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía.

Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández. Delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada.

Nacido en 1961, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Abogado ejerciente desde 1986 y Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, es titular de un despacho colectivo propio en Granada desde hace 33 años. Se ha dedicado preferentemente al Derecho Urbanístico, al Derecho de Aguas y al Derecho hipotecario. Ha sido consejero de Caja Rural de Granada durante los años 2003 a 2007 y concejal y portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Santa Fe (Granada).

Juande Mellado Pérez. Director General de Comunicación Social

Nacido en Madrid en 1970, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Ha trabajado en Diario 16 de Málaga, también como corresponsal de Cambio 16 en Andalucía Oriental y fue socio fundador de la consultora Comunicación & Turismo, donde gestionó la comunicación de la Universidad de Málaga y del Puerto de Málaga. Profesor de periodismo especializado en EADE durante los cursos 1997-1999. Y desde 1999 a 2008 redactor jefe y subdirector del periódico la Opinión de Málaga. Ha ejercido como director de Comunicación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía entre 2008 a 2010, y en febrero de ese año asume la dirección de La Opinión de Málaga, donde impulsó la transformación digital del diario y la implantación de la estrategia digital del periódico. En mayo de 2018 se incorpora como coordinador de Comunicación y Estrategia de Marca de Turismo y Planificación Costa del Sol.

Amós García Hueso. Director General de Relaciones con los andaluces en el exterior

Nació en Almería (1974) y diputado autonómico, portavoz de Asuntos europeos, desde 2016, es licenciado en Derecho. Posee además el título de técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y el título universitario en Gestión y Administración de empresas por la Universidad de Almería. Ha desarrollado su carrera profesional en Bancaixa, donde ha sido subdirector y director en la entidad financiera durante más de 11 años, con especial vinculación a la atención a empresas e instituciones. En 2018 fue seleccionado Ambassador honorífico en Andalucía por la fundación europea Finnova, en reconocimiento a la labor de dinamización y emprendimiento, empleo, innovación y Unión Europea, y para difundir dichos valores a través de la metodología de participación público-privada e innovación abierta de los Start-up Europe Awards en Andalucía.

Gerardo Landaluce Calleja. Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en International Management en la ESADE Business School de Barcelona. Fue Vicepresidente de Banca Privada, en el área internacional del Banco Español de Crédito (BANESTO) en Miami y Nueva York. Posteriormente, en 1996 se incorpora a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) donde asume responsabilidades de planificación, desarrollo de negocio, comercial y comunicación. En la actualidad es Subdirector General de la APBA y miembro de su Comité de Dirección. Pertenece al Consejo de Navegación y Puerto del puerto Bahía de Algeciras, representante del Sistema portuario español del Comité de Logística e Intermodalidad e Industria de la European Sea Ports Organization (ESPO) y miembro del Comité de Relaciones con Instituciones Internacionales de la Asociación Mediterránea de Puertos (Medports). Colaborador docente del Máster en Gestión Marítimo Portuaria de la Universidad de Cádiz y del Máster en Gestión y Planificación Portuaria e Intermodalidad del Campus Portuario de Puertos del Estado. Concejal electo por el Partido Popular en la legislatura 1995-1999 en el Municipio de los Barrios (Cádiz) realizando las tareas de portavoz del grupo popular.

Jesús Caicedo Bernabé. Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería

Empresario, aunque ha desarrollado parte de su carrera profesional en el ámbito público. Ocupó un escaño de diputado nacional durante la décima legislatura. Antes, en la novena, fue elegido senador y, como tal, fue vocal de la Comisión de Fomento, de la de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como vicepresidente segundo de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible conformada en dicha Cámara. Caicedo cuenta en su currículum también con el hecho de haber sido alcalde del municipio de Cuevas del Almanzora.





Teófila Martínez Sáiz. Presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Nacida en Santander (1948) y arquitecto técnico de formación, fue alcaldesa de Cádiz de 1995 a 2015, y actualmente preside como concejala el Grupo Municipal del Partido Popular en Cádiz. Es diputada en el Congreso por la provincia desde 1989, con un paréntesis desde 2000 a 2008 en el que fue parlamentaria andaluza, senadora y presidenta del PP de Andalucía. Forma parte de las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores, Educación y formación profesional, Cultura y Deporte, y Políticas Integrales de la Discapacidad, siendo vicepresidenta segunda de la Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico. Fue ponente, a principios de los 90, de la Reforma de la Ley del Suelo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y de la Ley de Puertos y de Marina Mercante.

Pilar Miranda Plata: Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Huelva y cuenta con un título de experto en Mediación Familiar y Menores y con un Máster Oficial en Mediación Familiar y Menores por la misma universidad. Ligada al Ayuntamiento de la capital onubense durante años y hasta su nombramiento, ha ocupado la Concejalía de Juventud y después la Tenencia de Alcaldía del área de Servicios Sociales, Familia y Juventud de dicha Administración municipal. Antes de su traslado al Puerto de Huelva, ha sido edil en el Consistorio de Huelva.

Carlos Rubio Basabe. Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.

Nacido en Melilla en 1962, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares y ha realizado un curso de especialización en gestión de la Administración Pública en la European Institute of Public Administration de Maastricht (Holanda). Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha trabajado en la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, en la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en las Embajadas de España en Windhoek (Namibia) y en Pretoria (Sudáfrica), antes de convertirse en subdelegado del Gobierno en Málaga en 1998. Entre 2004 y 2006 fue director general del Área de Seguridad y coordinador general de los Distritos en el Ayuntamiento de Málaga, antes de ser nombrado miembro de la gestora del Ayuntamiento de Marbella, donde posteriormente desempeñó diversos cargos. En 2015 regresó a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, donde ha trabajado hasta ahora como secretario del Jurado Provincial de Expropiación, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas.

José García Fuentes. Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril

Nació en Motril (Granada, 1962). Es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Motril, y portavoz de la Mancomunidad Municipios de la Costa Tropical. Arquitecto Técnico por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada (1986), desarrolló su carrera profesional hasta 2007, antes de iniciar su trayectoria institucional, como perito judicial y tasador, coordinador de obras públicas en el Ayuntamiento de Motril, así como en la Dirección y Gerencia de Estudio de Arquitectura y Planteamiento Urbano, entre otros cargos. Desde 2007 ha ocupado el cargo de primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Motril, dirigiendo áreas como Economía y Hacienda; Régimen Interior (RRHH), Seguridad Ciudadana y Movilidad; Turismo y Deportes. Además, también ha sido presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, presidente de la empresa pública Radio Televisión Motril, presidente de Limpieza de la Costa Tropical, vocal de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la Federación Española de Municipios y Provincias, así como vocal Suplente Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Motril.

Rafael Carmona Ruiz. Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla

Es auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía y ha sido diputado autonómico. Como tal, llegó a ser portavoz en la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y vocal en las de Hacienda y Administración Pública, así como en la comisión de investigación que se creó en la Cámara regional sobre ayudas sociolaborales concedidas por el Ejecutivo regional entre 2001 y 2010. Ha sido además miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Es, además, profesor de Económicas en la Universidad de Sevilla.

Rosa María Ríos Sánchez. Directora general de Investigación y Transferencia del Conocimiento

Nacida en Priego en 1962, es doctora en Biología por la Universidad de Sevilla. Durante diez años trabajó como profesora asociada en el Departamento de Genética de esta Universidad, periodo en el que realiza numerosas estancias en el Instituto Curie (París). Además, ha participado en el programa nacional Ramón y Cajal de recuperación de investigadores de excelencia, donde su trayectoria investigadora fue calificada como primera en Andalucía. Hasta ahora trabajaba como investigadora científica del CSIC y ha ejercido tanto como vicedirectora del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) como jefa del Departamento de Señalización y Dinámica Celular del mismo centro. Posee una amplia experiencia en gestión científica, primero como Adjunta al Coordinación del área de Biología Celular de la ANEP y después como Colaboradora de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del MINECO para la gestión del Plan Nacional (2013-2018).

Rafael Merino López. Director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía

Nacido en Córdoba en 1959, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Comenzó su vida política en el año 1981, cuando ingresó en Nuevas Generaciones del PP, organización de la que llegó a ser vicepresidente provincial. En 1988 ingresó en el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Córdoba, y en 1994 entró a formar parte del Comité Ejecutivo del PP-A. En 1995 se convirtió en presidente del Partido Popular de Córdoba, encabezando las listas para la Alcaldía de Córdoba. Tras las elecciones municipales de ese mismo año se convirtió en alcalde por mayoría absoluta, con 36 años de edad. Dejó la Alcaldía en 1999. Desde el año 2000 y hasta ahora ha sido diputado en el Congreso por Córdoba, salvo en el periodo 2002-2004 en que volvió al Ayuntamiento cordobés, donde fue portavoz del PP.