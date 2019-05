Almería.-Plataforma ciudadana urge a Junta a parar el proyecto para ca

El presidente de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Jesús Caicedo, ha indicado este lunes que es necesario buscar un "equilibrio" entre las "reivindicaciones" del municipio de Carboneras (Almería) y la exportación de mineral de hierro de las minas de Alquife, en Granada, por el puerto de dicha localidad, donde la empresa deberá cumplir con los criterios medioambientales que le exija la Junta de Andalucía ya que, de lo contrario, "no se va a permitir bajo ningún efecto" la actividad."Es evidente que si no cumple en ningún momento los criterios ambientales no se va a permitir bajo ningún efecto, creo que eso la delegación también lo tiene muy claro", ha dicho Caicedo en declaraciones a los medios tras las protestas de la plataforma ciudadana 'Muévete por Carboneras', integrada por 16 asociaciones del municipio, que pidió a la Junta que paralizara "de inmediato" el proyecto.En esta línea, Caicedo ha recordado junto con la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, Aránzazu Martín, que la exportación del mineral a través de este puerto atraviesa ahora una fase "de prueba", lo que permitirá estudiar los efectos y medidas que hay que aplicar en el municipio. "Ya será viendo qué compatibilidad tiene con el municipio", ha indicado la delegada, quien ha incidido en que su delegación no tiene competencias para "parar camiones".Martín ha insistido en que desde su Delegación Territorial se ha otorgado, de momento, una autorización "de emisiones a la atmósfera" para un periodo de tres meses, en los que se va a producir la carga en total de tres buques en julio, agosto y septiembre, con ocho días de actividad para cada una de estas labores."Es una prueba como ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria, y evidentemente si el proyecto tiene todas las medidas correctoras habidas y por haber, desde la Delegación no podemos desautorizar medioambientalmente esa actividad", ha apuntado la delegada territorial de Agricultura, quien ha recordado que tras el verano la empresa deberá "renovar esa autorización de emisiones a la atmósfera" para continuar con la actividad.En cualquier caso, y en relación a este asunto, la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, ha indicado que habrá que "tener muy en cuenta las peticiones y los deseos" de los vecinos del municipio a la hora de adoptar una decisión definitiva sobre la implantación del proyecto.La Junta ya inició los primeros trámites para dar salida al mineral de las minas del Marquesado después de que la consignataria J. Ronco y Cía SL solicitara a principios de abril la autorización de emisiones a la atmósfera para la "actividad de manipulación de 100.000 toneladas de mineral de hierro".En concreto, de acuerdo al expediente incoado por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la actividad de carga se desarrollaría en el muelle de Ribera I del puerto de Carboneras.EXPORTACIÓN DE HORTALIZASPor otra parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería ha indicado que a lo largo del mes de junio se prevé que tengan lugar las últimas reuniones para poner en marcha el proyecto de exportación de frutas y hortalizas mediante una línea marítima que conecte el puerto de Almería con el de Sète en Francia.Caicedo confía en que este mismo año puedan comenzar las exportaciones en barco a través de este proyecto que "estaba ya encaminado y solo faltaba terminar de ponerlo en marcha", según ha indicado en relación a esta acción comercial con la que se espera poner en marcha un buque Ro-Ro que lleve 200 semirremolques a la semana hasta el puerto francés mediante dos salidas semanales.Además de este proyecto de dinamización comercial, la consejera de Agricultura ha destacado la labor de la APA y de la Junta a la hora de apoyar otras actividades como la segunda venta de producción pesquera para mujeres y otro basado en la acuicultura.--EUROPA PRESS--