Cacerolada frente a las puertas de Asempal por la negociación del Convenio textil

Rueda de prensa ofrecida ayer para explicar la situación

ALMERÍA.- Los sindicatos UGT y CC OO se han concentrado hoy en la puerta de ASEMPAL, tras el bloqueo que sufre el Convenio Textil, que afectan no solo a pequeñas de este sector sino a grandes grupos como son Cortefiel, Inditex… etc.

Tras cuatro años desde la firma del último convenio, la subida salarial ha sido de un 0,7%, cantidad que es irrisoria, teniendo en cuenta además que en años anteriores las trabajadoras y trabajadores de este sector han sufrido de congelaciones salariales. Esta subida contrasta con que durante el mismo periodo el IPC ha subido un 3,3%, lo que demuestra la pérdida de poder adquisitivo para este sector, a lo que se une un empeoramiento en las condiciones laborales, al no ser remunerados los festivos y domingos, por ejemplo, además de dificultar la conciliación familiar y laboral.

La responsable del sector textil de UGT, Toñi payan, advierte que “esto es solo el principio, ya que no vamos a perder los derechos que tanto han luchado nuestros padres y abuelos y tampoco se va a consentir que las trabajadoras y trabajadores vuelvan a realizar su actividad laboral por un plato de comida. Hay que recordad además que en nuestro país las grandes fortunas han aumentado un 10% en el último año y que no concuerda con los salarios del resto. Por último, quiero subrayar que las grandes cadenas como Inditex, HYM, el grupo Cortefiel… etc se aprovechan del empobrecimiento de los trabajadores a costa de una mano de obra barata por lo que decimos Basta Ya”.

El secretario General del sindicato de Servicios de CCOO, Jose Miguel de las Heras indica, además, “que estamos en un proceso de movilización continua mientras exista la postura de bloqueo por parte de los empresarios, ya que frente a las propuesta presentada por ambos sindicatos de 72 hojas, no solo es rechazada, sino que además se nos quiere recortar aún más en derechos como son los correspondientes a las Incapacidades temporales”. Quiero recordar, además, que el sector textil está altamente feminizado y sufre la brecha salarial que se ha denunciado de forma continua durante los últimos años.

Por último, desde ambos sindicatos apuntan que mantienen la esperanza de que la parte patronal replantee su postura antes unas reivindicaciones que son imprescindibles y que como se ha señalado, no pararan hasta conseguir un convenio justo, sin que se descarte ninguna medida.