Cabo de Gata acoge rodaje de 'La vida era eso', ópera prima de David Martín con Petra Martínez y Anna Castillo

Cabo de Gata acoge rodaje de 'La vida era eso'





La película 'La vida era eso', ópera prima de David Martín de los Santos, comienza su rodaje en Almería esta semana producida por Lolita Films, Mediaevs, Smiz&Pixel y La vida era eso AIE, con la participación de Canal Sur y la ayuda de ICAA-Ministerio de Cultura y Comunidad de Madrid.



Petra Martínez (La mala educación, La que se avecina) y Anna Castillo (Viaje al cuarto de una madre, Arde Madrid) lideran el reparto en el que también intervienen Ramón Barea (Todos lo saben), Florin Piersic Jr (Comrade Detective), Daniel Morilla (La peste), Pilar Gómez (Arde Madrid) o María Isabel Díaz (Vis a vis), entre otros.



La película, según ha informado la productora en un comunicado, se rodará en localizaciones naturales de Almería (Cabo de Gata) y Bélgica (Gante).



El filme se centra en las figuras de María y Verónica, dos inmigrantes españolas de diferentes generaciones que se encuentran en un hospital en Bélgica. Allí comienzan a forjar una relación de amistad e intimidad hasta que un inesperado acontecimiento llevará a María, la mayor, a emprender un viaje al sur de España en busca de la familia de Verónica. Una vez allí, María comenzará a cuestionarse sus más sólidos principios.



Según ha indicado David Martin de los Santos, 'La vida era eso' es una película "vitalista" que habla del "cruce entre dos mujeres pertenecientes a diferentes generaciones en una época de enormes y acelerados cambios sociales y que desemboca en la transformación de ambas".



"Plantea un diálogo entre los valores tradicionales del arraigo a nuestro lugar de pertenencia y a la familia, y entre la levedad de los vínculos y el valor del individualismo", ha explicado.



David Martin de los Santos rueda su ópera prima tras una destacada trayectoria como guionista y director de documentales y cortometrajes. Sus trabajos han sido galardonados en importantes festivales de todo el mundo.



El guion de 'La vida era eso' ha sido premiado como el Mejor Proyecto de Producción Audiovisual en el Festival Internacional de Cine de Almería además de ser mención de honor en el Premio SGAE de guion para largometraje Julio Alejandro y seleccionado por los programas Small is Biútiful -Espagnolas en Paris en colaboración con el Festival de Cannes, Meditalents, MadridCreaLab o la Ventana de Cine de Madrid.



La película cuenta en su equipo técnico con Santiago Racaj al frente de la dirección de fotografía (Viaje al cuarto de una madre, No se decir adiós o Verano 1993), Javier Chavarría en la dirección de arte, la directora de casting Tonucha Vidal (No sé decir adiós, Vis a Vis), Eva Valiño como responsable de sonido (Verano 1993, Yuli) y Miguel Doblado en el montaje (No sé decir adiós, La zona).





--EUROPA PRESS--