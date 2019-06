Bosquet señala el "papel decisivo" de Cs en Huércal-Overa





La presidenta del Parlamento andaluz y portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) en Almería, Marta Bosquet, ha remarcado "el papel decisivo" que van a tener en este mandato los dos concejales de la formación naranja en Huércal-Overa, y ha condicionado el apoyo dado a la investidura de Francisca Fernández (PSOE) a que se "hagan bien las cosas".



"Vamos a gestionar desde la oposición, haciendo una buena labor de vigilancia pero si no se hace bien" por parte del gobierno municipal, según ha dicho, "podríamos hablar de otras". No obstante, ha descartado que se plantee una moción de censura a corto o medio plazo "porque hay que dar pie a que las cosas funcionen".,



En declaraciones a los periodistas, Bosquet ha señalado que "finalmente" no se consiguió un acuerdo de gobierno con el PP y su candidato a la Alcaldía, Domingo Fernández, pese a que es "nuestro socio preferente" aunque "hubiera sido bueno". La del PP fue la lista más votada con ocho concejales frente a los siete de los socialistas.



"Se optó por dar la Alcaldía al PSOE porque Cs, al estar en el centro, está en situación de poder mirar a un lado y a otro buscando el beneficio de la población de Huércal-Overa, que es lo importante ahora", ha trasladado.



En esta línea, y tras la jornada del sábado, ha expresado su "satisfacción" por las tres alcaldías con mayoría absoluta logradas por Cs, que también va a gobernar mediante pacto en Vélez-Blanco con un único edil.



"No cabe duda de que tener alcaldías en distintos puntos de la provincia contribuye a la expansión de Ciudadanos y hará que, probablamente en la próxima legislatura, podamos presentar candidatura en más de los 36 municipios en los que lo hemos hecho ahora", ha concluido.

--EUROPA PRESS--