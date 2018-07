Rueda de prensa de Marta Bosquet





La portavoz adjunta en el Parlamento andaluz de Cs y portavoz de la formación en la provincia de Almería, Marta Bosquet, ha manifestado este miércoles que su partido va a "salir a pelear y a ganar" en las próximas elecciones autonómicas, en las que espera que salgan elegido "por lo menos cinco" parlamentarios por la provincia, sentido en el que ha recomendado a PP que deje su "obsesión" por la formación naranja y se preocupe "por el paro" y por "su propia corrupción, que tiene mucha".



Así se ha pronunciado la parlamentaria en una rueda de prensa en la que ha presentado a los dos primeros candidatos de su lista Andrés Samper y Mercedes López, con lo que se suma "su talento y experiencia" a la candidatura. "Tenemos un buen equipo y gente que va a aportar mucho", ha dicho Bosquet, quien ante un posible adelanto electoral en Andalucía, desde Cs están "preparados" y "dispuestos" para "quitar" del Gobierno a los socialistas tras "37 años de gobierno".



"Andalucía merece un cambio, que se abran cajones y ventanas, y una renovación porque es de salud e higiene democrática", ha dicho Bosquet, quien ha insistido en que es "la única comunidad autónoma que no ha cambiado de color político" y que "merece ese cambio", sentido en el que ha declinado pronunciarse sobre la posibilidad de eventuales pactos con el PSOE.



Al mismo tiempo, y ante la postura de PP de cara a unos comicios, la parlamentaria ha indicado que en primer lugar habrá que "ver dónde está posicionado Pablo Casado" para saber si "es Pablo 'Mariano' Casado o Pablo 'Aznar' Casado" ya que "lamentablemente todavía no sabemos dónde está el PP", al que le ha invitado a "preocuparse" por problemas ciudadanos y a dejar de lado su "obsesión" con Cs a la hora de hablar de votos.



Por su parte, los miembros de la candidatura se han mostrado "convencidos" de que "la experiencia, el trabajo y la ilusión" son "la clave para ganar la batalla al bipartidismo en Almería". La 'número uno' en la candidatura ha destacado "el gran equipo que la acompaña, que recoge el talento de la sociedad civil" frente al resto de formaciones.



Samper, de 54 años y licenciado en Medicina, lleva 30 años dedicados a la medicina privada y los últimos diez también como médico en el Servicio Andaluz de Salud. El 'número dos' de Cs en Almería ha agradecido a la formación naranja la oportunidad de defender los intereses de todos los almerienses en el Parlamento andaluz.



Así, ha recalcado la "energía e ilusión" de un partido "de centro, que busca una regeneración política necesaria que no ofrece otro". Samper ha afirmado que Andalucía "pide y necesita reformas" y se ha mostrado convencido de que Ciudadanos podrá llevarlas a cabo desde el gobierno porque "salimos a ganar las elecciones".



"COMPROMISO POR LA IGUALDAD"



Por otro lado, López, que cuenta con una discapacidad visual, ha destacado la apuesta y "compromiso con por la igualdad" de la formación, ya que según ha destacado, las personas que tienen una discapacidad "han ocupado normalmente posiciones de relleno o donde no tienen decisión" mientras que ella ocupa el 'número 3' en la lista. "Han apostado por una mujer con discapacidad", ha resaltado.



La fisioterapeuta de 37 años lleva toda su vida profesional dedicada y vinculada al mundo de la dependencia y discapacidad. La candidata ha resaltado además la intención de Cs por "combinar el talento de las personas de la sociedad civil con la experiencia de los cargos públicos". Además, también ha valorado la "política útil" de la formación liberal y el compromiso de Cs "por la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad".

--EUROPA PRESS--